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пятница, 29 ноября 2019 15:55

Грымчаку могли предлагать должность министра в ОРДЛО, адвокат это отрицает

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Грымчаку могли предлагать должность министра в ОРДЛО, адвокат это отрицает
Защита говорит, что адвокаты все перепутали. Фото: СБУ

Детективы НАБУ ходатайствуют о продлении содержания под стражей экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Ему якобы предлагали должность министра в ОРДЛО, сообщает "Украинская правда".

В материалах суда указано, что близкий человек Грымчака является владельцем квартиры в Донецке.

Защита отрицала риск побега. Указали, что Грымчак включен в санкционный список РФ. Суд раскритиковал аргументы, потому что санкции не предусматривают запрета пересечения границы России.

"Грымчак не давал никаких показаний. Все это о чем идет речь, это материалы негласных следственных розыскных действий. И там Грымчак отметил, что ему предложили должность в Министерстве временно оккупированных территорий. Он сказал там дословно "на той стороне". Имелось в виду, что на той стороне - это по бульвару Леси Украинки, через дорогу. там, где он сидел, - это было на одной стороне, а сам министр сидел на другой стороне бульвара Леси Украинки в Киеве. ДНР не имеет министерства ТОТ. А орган досудебного расследования вырывает эти слова из контекста, и там не приводиится полный текст той беседы, которая была зафиксирована", - сообщил адвокат Грымчака Дмитрий Мельник.

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Сейчас Грымчак сидит в Черниговском СИЗО, на состояние здоровья не жалуется. Следующее рассмотрение ходатайства о продлении меры пресечения запланировано на январь.

14 августа Юрия Грымчака задержала в столице Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро. Якобы требовал $1,1 млн взятки от компании за влияние на Верховный суд и чиновников министерств культуры и юстиции, Киевской горгосадминистрации и Украинского государственного института культурного наследия для принятия необходимых решений.

Речь шла о взыскании через суд долга с другого предприятия и разрешение на строительство в Киеве.

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