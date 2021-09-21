Грузия не признала выборы в Госдуму РФ в Крыму

В Тбилиси осудили выборы в Госдуму России на украинских территориях. Фото: ua.news

Грузия не признает выборы в Госдуму Российской Федерации на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом заявило министерство иностранных дел Грузии, передает УНН.

В Тбилиси выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. И осудили Россию за проведение незаконных выборов.

"Голосование в Крыму является грубым нарушением международного права и украинского законодательства", - отметили во внешнеполитическом ведомстве Грузии.

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Грузия также осудила выборы в парламент страны-агрессора на своих оккупированных территориях - Абхазии и Южной Осетии. Россия провела незаконную принудительную паспортизацию жителей этих районов.

В России с 17 сентября проходили выборы в Госдуму. К ним привлекали жителей оккупированных РФ Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. В оккупированных районах почти месяц действовали сотни "разъяснительных центров". Там украинцам массово выдавали российские паспорта. Соединенные Штаты Америки отказались признать выборы в Госдуму России на временно оккупированных территориях Украины.