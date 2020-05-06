Грузинские власти поблагодарили Украину за отказ Саакашвили в должности вице-премьера по реформам. Фото: Reuters

Грузинские власти поблагодарили представителей украинского парламента за то, что они не поддержали назначение Михаила Саакашвили на пост вице-премьера по реформам.

С таким заявлением выступил вице-спикер грузинского парламента Мамука Мдинарадзе. Об этом сообщает информаагенство "ТАСС".

"Я хочу сказать раде и нашим коллегам, большей их части, большое спасибо за благоразумие и учета наших позиций. Тот факт, что в Раде рассмотрение его кандидатуры на должность, о которой шла речь, не состоялось. Я уверен, что одним из факторов были и наши обращения, в которых мы говорили о том, что нельзя назначать преступника на любую политическую должность в дружественной стране ", - отметил Мдинаразде на брифинге.

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"Я не знаю, назначат его советником, консультантом или секретарем. Наверное, в должности секретаря он и кофе без пиарщиков не сможет хорошо сварить. По крайней мере мы уверены, что парламент сделал так, как это сделал бы законодательный орган любой уважающей себя страны ", - добавил Мдинарадзе.

Известно, что вероятное назначение Саакашвили на пост заместителя главы правительства по вопросам реформ вызвало довольно негативную реакцию в грузинских властей.

В частности, премьер-министр Грузии Георгий Гахария пригрозил отозвать посла из Киева для консультаций в случае, если данное назначение произойдет.

В то же время, президент Грузии Саломе Зурабишвили в своем заявлении также отмечала о том, что назначение Саакашвили на должность в Кабмине испортит отношения между странами.

Третий президент Грузии и ексголова Одесской областной государственной администрации Саакашвили подтвердил, что его назначат в Национальный совет реформ. "Председателем исполнительного комитета, а не секретарем", - цитирует Саакашвили Deutsche Welle.