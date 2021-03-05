Гройсман, Ляшко и Смешко на грани прохождения в Раду - социология

 
Ексклюзивы
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 153
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Музей показал уникальную 200-летнюю посуду. Раньше ее никто не видел
Просмотров: 954
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Почему полиция не штрафует за разговоры по телефону за рулем - эксперт
Просмотров: 1503
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Украина станет примером для мира, как не надо бороться с эпидемиями
Просмотров: 441
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3 Просмотров: 3249
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
В Нидерландах очень богатым стать нельзя
1 Просмотров: 747
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Узнали, куда при советской власти из костела перенесли останки князей
Просмотров: 1297
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
"Закрыть глаза на войну - самое простое. Но это не приведет ни к чему хорошему" - что сегодня передают волонтеры на фронт
1 Просмотров: 1512
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
В Украине не будет ни одного ресторана со звездой Мишлен - Клопотенко
Просмотров: 1575
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Донецк для меня уже потерян – Станислав Асеев рассказал о 2,5 годах плена в "Изоляции"
Просмотров: 5859
Фото
Все фото
4
3
4
13
14
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Шкарлета в Раде потроллили букетом цветов
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Одиозный Рабинович опубликовал карту Украины без Крыма
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
Волю Стерненку: что проходило под Офисом президента
&quot;Отставка&quot; - в Офис генпрокурора бросили файеры
"Отставка" - в Офис генпрокурора бросили файеры
Видео
Все видео
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
"Чудо" правительства Шмыгаля: год без иммунитета и программы, но в креслах
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Нет - русской весне! - депутатов призвали обратить внимание на опасные законопроекты
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
Одиозный "слуга" Шевченко "воды в рот набрал" после вопроса о BMW за 2,5 млн грн
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
"У кого нет 3 рук, кнопкодавить не смогут" - депутат показал, как работает сенсорная кнопка
Интервью
1/5
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Covishield отличается от AstraZeneca только водой - Федор Лапий
Просмотров: 153
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
Ответственность за судебную реформу лежит на Зеленском - Маселко
1 Просмотров: 270
Зеленский может создать новую партию
Зеленский может создать новую партию
2 Просмотров: 1017
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
"Зависть и нежелание развиваться": автор рэп-уроков уволилась
Просмотров: 639
Как работает организация по поиску людей
Как работает организация по поиску людей
Просмотров: 369
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
04 марта 2021
1 Просмотров: 198
Снігурі
Хоч ця зима й маленька вдалась, а все в ній умістилося, що для справжньої зими треба. І снігопади, й завірюхи, й ожеледиця, яка робила короткі стежки ...
пятница, 05 марта 2021 12:45

Гройсман, Ляшко и Смешко на грани прохождения в Раду - социология

  Комментировать
Гройсман, Ляшко и Смешко на грани прохождения в Раду - социология
Партии Гройсмана и Ляшко по данным социологов на грани преодоления 5% барьера.

Если бы парламентские выборы проходили сейчас, то в Верховную Раду попали 4 партии, еще 3 - на грани прохождения. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 2 по 3 марта.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 19,5% тех, кто определился и намерен проголосовать.

За "Европейскую солидарность" проголосовали бы 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батькивщину" - 12,3%, "Силу и честь" (Игоря Смешко) - 5,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%, Радикальную партию Олега Ляшко - 5%.

Остальные, если верить социологам, не преодолевают 5% проходной барьер.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Какой разрыв между Зеленским и Порошенко - социологи показали цифры

За партию бывшего "регионала" Мураева "Наши" проголосовали бы 4%, "Голос" - 3,1%, партию Шария - 3,1%, "За будущее" - 3%, "Свободу" - 2,8%, " удар "- 2,7%,"Народный фронт" - 1,9%.

Социологи опросили телефонным интервью 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка исследования не более 2%.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 246 - представители фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 24 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Довиры". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гройсман, Ляшко и Смешко на грани прохождения в Раду - социология». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
марта

Украинский фракцию сформировали в думе в Петербурге

Ученый создал шаровые молнии в лаборатории

Изобрели новое устройство для скрепления листов

Окончила жизнь суицидом обладательница самой большой груди в мире

Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

В России убили польских офицеров

Наталью Забилу любили миллионы детей

Черчилль произнес речь, с которой началась Холодная война

Адвокат загадочно исчез во время командировки

Самое читаемое
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление
Застукали в спальне с 13-летним учеником - учительницу судят за растление 1 Просмотров: 10872
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
Бывшего министра внутренних дел нашли с простреленной головой
7
 Просмотров: 9819
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
Жена Стейтема снялась полностью обнаженной
6
 Просмотров: 8577
Супруги погибли по дороге от дочери
Супруги погибли по дороге от дочери
3
 Просмотров: 6597
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
Как судят преподавательницу, которая убила мужа и стреляла в дочь
7
 Просмотров: 5769
Политика
Какой разрыв между Зеленским и Порошенко - социологи показали цифры
Какой разрыв между Зеленским и Порошенко - социологи показали цифры Просмотров: 594
Прокремлевская ОПЗЖ проталкивает российский "Спутник V". Степанов - ни при каких обстоятельствах
Прокремлевская ОПЗЖ проталкивает российский "Спутник V". Степанов - ни при каких обстоятельствах Просмотров: 297
"Вы намеренно нас в изоляцию от всего мира вводите?" - Степанова раскритиковали в Раде
"Вы намеренно нас в изоляцию от всего мира вводите?" - Степанова раскритиковали в Раде 1 Просмотров: 549
"Вычистим" законодательство от устаревших норм - Стефанчук о судебной реформе
"Вычистим" законодательство от устаревших норм - Стефанчук о судебной реформе Просмотров: 117
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель
Зеленский готов бросить вызов олигархам - Мендель 2 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
5
"Закарпатье за российскую вакцину": премьер Словакии отличился некорректной шуткой
5
Кортеж Порошенко поймали на нарушении ПДД - СМИ
4
"Буду говорить на том языке, на котором мне лучше" - депутат наплевав на закон о языке
3
Язык переведут на латиницу, чтобы избавится от влияния России
3
Мишель поделился впечатлениями от визита в Украину
Голосов: 5991
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть