Гройсман, Ляшко и Смешко на грани прохождения в Раду - социология

Партии Гройсмана и Ляшко по данным социологов на грани преодоления 5% барьера.

Если бы парламентские выборы проходили сейчас, то в Верховную Раду попали 4 партии, еще 3 - на грани прохождения. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг" с 2 по 3 марта.

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 19,5% тех, кто определился и намерен проголосовать.

За "Европейскую солидарность" проголосовали бы 14,7%, ОПЗЖ - 14,3%, "Батькивщину" - 12,3%, "Силу и честь" (Игоря Смешко) - 5,3%, "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,3%, Радикальную партию Олега Ляшко - 5%.

Остальные, если верить социологам, не преодолевают 5% проходной барьер.

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За партию бывшего "регионала" Мураева "Наши" проголосовали бы 4%, "Голос" - 3,1%, партию Шария - 3,1%, "За будущее" - 3%, "Свободу" - 2,8%, " удар "- 2,7%,"Народный фронт" - 1,9%.

Социологи опросили телефонным интервью 2,5 тыс. украинцев старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных Россией Крыма и районов Донецкой и Луганской областей. Ошибка исследования не более 2%.

В Верховной Раде 9-го созыва работают 422 народных депутата. 246 - представители фракции "Слуги народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 24 - группы "Партия "За будущее", 20 - "Довиры". Работу начали в позапрошлом году в конце августа.