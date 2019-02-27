Гриценко "обувает" Порошенко и Тимошенко во втором туре

Анатолий Гриценко победит Петра Порошенко и Юлию Тимошенко, если выйдет во второй тур.

Во втором туре президентских выборов кандидат Анатолий Гриценко побеждает и нынешнего главу государства Петра Порошенко и Юлию Тимошенко. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Украинским институтом социальных исследований имени Александра Яременко и Центром "Социальный мониторинг" в феврале.

Респондентам предлагалось 6 различных ситуаций второго тура, пишет "Українська правда"

В паре Гриценко - Порошенко больше голосов набирает Гриценко: 27,7% среди всех респондентов против 20,1%.

В паре Гриценко - Юлия Тимошенко побеждает Гриценко: 27,6% против 23,1%.

В паре Гриценко - Владимир Зеленский побеждает Зеленский: 33,1% против 26,9%.

Лидер ВО "Батьківщина" Тимошенко во втором туре побеждает Порошенко: 26,1% против 21,6%.

Зеленский во втором туре побеждает и Тимошенко (34,2% против 22,1%) и Порошенко (38,1% против 20,5%).

Исследование проходило с 16 по 23 февраля. Методом личного формализованного интервью (face-to-face) опросили 2047 респондентов в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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Выборы президента должны состояться 31 марта. Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 44 кандидата.