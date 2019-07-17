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среда, 17 июля 2019 09:26

ГПУ вызывает Портнова на допрос

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ГПУ вызывает Портнова на допрос
Портнов должен прийти в ГПУ 19 июля. Фото: Укринформ

Экс-заместитель главы администрации президента-беглеца Януковича Андрея Портнова вызывают на допрос в Генеральную прокуратуру.

В ГПУ ему нужно явиться 19 июля в 11:00, об этом говорится на сайте ведомства.

Допрос касается дела об убийствах на Майдане в ноябре 2013 - феврале 2014. Портнов уже сообщил, что на допрос - придет.

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Правоохранители уже расследовали уголовное производство в отношении Портнова. Ему инкриминировали "государственной измене". По вероятной причастности, к массовым убийствам активистов на Майдане 5 лет назад, прокуратура объявила его в розыск. Но соратник Януковича лишился всех обвинений через суд.

В Украину вернулся бывший заместитель главы администрации беглого президента Януковича Андрей Портнов.

"Друзья, более 5 лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, которые покинули Украину - время возвращаться, строить и восстанавливать. Привет, моя дорогая Родина!" - написал Портнов в Тelegram.

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