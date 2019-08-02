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пятница, 02 августа 2019 16:04

ГПУ вручила подозрение судье Вовку

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ГПУ вручила подозрение судье Вовку
Судье Павлу Вовку вручили подозрение. Фото: antikor.com.ua

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк получил подозрение от ГПУ о том, что вмешивался в работу Высшей квалификационной комиссии судей.

Вовка также подозревают в других возможных преступлениях, пишет "Українська правда".

Судьи Иван Шепитко, Игорь Погрибниченко и Евгений Аблов также получили повестки. 2 августа они пришли в Генпрокуратуру, чтобы их допросили, и забрать подозрения.

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В опубликованных повестках подозрения, кроме давления на ВККС, касаются превышения власти, мошенничества, служебного подлога и халатности, незаконного препятствования митингам, постановления заведомо неправосудных решений, предложения или дачи взятки, вмешательство в работу автоматического документооборота суда.

Недалеко от главного входа в Генпрокуратуру продолжается акция против руководителя управления спецрасследований Сергея Горбатюка, который занимается, в том числе, делом Окружного админсуда. От Горбатюка требуют расследовать дела по убийствам на Майдане. В то же время некоторые участники акции прячут свои лица от журналистов и отказываются отвечать на вопросы.

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк называет фальсификацией разговоры, которые записало и опубликовало НАБУ. На аудио якобы записанные разговоры судей ОАСК, фигурирующих в деле вмешательства в другие органы власти.

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