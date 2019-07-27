Глава суда открестился от записей НАБУ

Председатель Окружного административного суда Киева Павел Вовк называет фальсификацией разговоры, которые записало и опубликовало НАБУ.

На аудио будто бы записанные разговоры судей ОАСК, фигурирующих в деле вмешательства в другие органы власти, сообщил Вовк на своей странице в Facebook.

"Не верьте ни одному слову! Все ложь, от начала и до конца. Оно звучит как-то так смешно, я бы сказал их текст (сценарий)" по-где бы * льно написан ". В распространенном аудиофрагментов скомпилированные наборы слов, вероятно сказанных в разных ситуациях и в разное время ", - пишет он.

Автор: Скріншот Скриншот со страницы главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка

Вовк утверждает, что записи являются компиляцией различных разговоров и не могут быть доказательством.

Автор: Скріншот Скриншот со страницы главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка

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Он также предполагает, что расследование против него и всех фигурантов дела является политической местью "старой власти" за проигрыш.

"Адвокат уже подготовлены и поданы заявления в соответствующие органы для дачи правовой оценки действиям исполнителей этого политического заказа", - пишет он.

Национальное антикоррупционное бюро обнародовало записи разговоров судей Окружного административного суда Киева, которые фигурируют в деле о вмешательстве суда в работу других органов власти. На записях фигурируют, в частности, глава суда Павел Вовк, судьи Евгений Аблов, Богдан Санин, Игорь Погрибниченко, Алексей Огурцов, члены Высшей квалификационной комиссии судей Сергей Остапец и Николай Сирош, адвокат Александр Кротюк, помощница нардепа Сергея Кивалова Антонина Славицкая