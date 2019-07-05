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пятница, 05 июля 2019 14:27

ГПУ реанимировала дело против "Юры Енакиевского"

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ГПУ реанимировала дело против &quot;Юры Енакиевского&quot;
Экс-нардеп от Партии регионов Юрий Иванющенко бежал из Украины после Революции достоинства. Фото: УНИАН

Генпрокуратура отменила постановление о закрытии дела против экс-"регионала" Юрия Иванющенко и просит полицию восстановить его в розыске.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган в Facebook.

"Заместителем генерального прокурора 3 июля 2019-го отменено постановление прокурора прокуратуры Одесской области от 18.03.2019 и 18.04.2019 о закрытии уголовного производства... по подозрению Иванющенко...

Председателю Национальной полиции Украины направлено письмо о возобновлении розыска Иванющенко", - написала Сарган.

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3 июля стало известно, что прокуратура закрыла уголовное производство против экс-депутата от Партии регионов и близкого соратника президента-беглеца Януковича Юрия Иванющенко. От 27 июня он не находится ни в одном розыске.

В начале 2017-го суды закрыли все дела по Иванющенко. В ВСУ заявляли, что в закрытии дел виновна Генпрокуратура. В том же году Европейский суд принял решение об отмене санкций в отношении Юрия Иванющенко.

В начале июня 2019-го стало известно, что Одесская прокуратура закрыла дело против Иванющенко, которое касалось возможного завладение средствами госбюджета в особо крупных размерах, а также рейдерства одесского рынка "7 километр".

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05
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