ГПУ пересмотрит дела в отношении компании, в которой работал сын Байдена

Производство пересмотрят в рамках общей проверки работы предыдущей команды ГПУ. ФОТО: "РБК-Украина"

Генеральная прокуратура пересмотрит около 15 производств касательно украинской газодобывающей компании "Бурисма", в которой работал сын экс-вице-президента США Хантер Байден.

Об этом генпрокурор Руслан Рябошапка заявил на брифинге.

Производство пересмотрят в рамках общей проверки работы предыдущей команды ГПУ.

"Сейчас мы проводим аудит тех производств, которые осуществлялись ранее Генеральной прокуратурой. В той сфере, о которой вы говорите, где могут быть причастны и могут быть фигурантами Злочевский (экс-министр экологии Николай Злочевский - Gazeta.ua), Курченко (украинский бизнесмен Сергей Курченко - Gazeta.ua) и другие люди или компании - таких производств полтора десятка.

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Мы сейчас пересматриваем все производства, которые были закрыты или раздроблены, или расследовались ранее, для того, чтобы принять решение в тех случаях, где были приняты незаконные процессуальные решения, пересмотреть их ", - ответил Рябошапка на вопрос о привлечении к ответственности фигурантов дела" Бурисма ".

Хантер Байден в 2013 году вошел в совет директоров компании "Бурисма", которая принадлежит экс-министру экологии Николаю Злочевскому. То есть его же министерство выдавало разрешения на разработку месторождений его же компании. Генеральная прокуратура в 2014-2015 годах открыла 2 производства относительно деятельности Министерства экологии и природных ресурсов. Речь идет о выдаче специальных разрешений на пользование недрами и закупку за счет госбюджета услуг по дистанционного зондирования земли. Генпрокурор 2015-2016 годов Виктор Шокин остановил расследование касательно "Бурисмы". Как сообщил он личном адвокату Дольду Трампа, Рудольфу Джулиани, сделал это из-за давления со стороны Штатов. В частности, он якобы пытался продолжить расследование, но посол США в Украине 2013-2016 годов Джеффри Пейетт (который работал во время президентства Барака Обамы и вице-президентства Джо Байдена) сказал, что расследование надо провести в "белых перчатках". Что, по словам Шокина, означает "ничего не надо делать". 25 июля президент США Дональд Трамп говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. После разговора американский разведчик пожаловался, что Трамп склонял президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против политического оппонента - бывшего вице-президента Джо Байдена. 26 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора от 25 июля между президентом Трампом и Зеленским. Обнародование стенограммы привело к тому, что Палата представителей США начала расследование. Тем самым запустила формальную процедуру импичмента Трампа.