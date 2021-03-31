"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском

Шевченко баллотировался в Верховную Раду по округу от партии "Слуга народа".

Народный депутат от "Слуга народа" Евгений Шевченко перебил коллегу по фракции Елизавету Ясько, когда та разговаривала с ним на украинском и сказал говорить по-русски.

Видео из сессионного зала "слуга" публиковал в Facebook в минувший вторник. Ходил по рядам депутатов.

- Как дела, Лиза, вообще? - Шевченко.

- Справи так собі, - ответила Ясько.

Шевченко ее перебил: "Да говори по-русски. У нас русскоязычная аудитория".

После этой реплики депутат перешла на русский: "Дела более менее. Но вообще в стране так себе. Ситуация с ковидом плохая".

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В позапрошлом году Евгений Шевченко на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах". В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.