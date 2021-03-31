"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском

Народный депутат от "Слуга народа" Евгений Шевченко перебил коллегу по фракции Елизавету Ясько, когда та разговаривала с ним на украинском и сказал говорить по-русски.
Видео из сессионного зала "слуга" публиковал в Facebook в минувший вторник. Ходил по рядам депутатов.
- Как дела, Лиза, вообще? - Шевченко.
- Справи так собі, - ответила Ясько.
Шевченко ее перебил: "Да говори по-русски. У нас русскоязычная аудитория".
После этой реплики депутат перешла на русский: "Дела более менее. Но вообще в стране так себе. Ситуация с ковидом плохая".
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В позапрошлом году Евгений Шевченко на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".
В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.
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