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"Говори по-русски" - "слуга" Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском

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&quot;Говори по-русски&quot; - &quot;слуга&quot; Шевченко в Раде перебил депутата, которая разговаривала на украинском
Шевченко баллотировался в Верховную Раду по округу от партии "Слуга народа".

Народный депутат от "Слуга народа" Евгений Шевченко перебил коллегу по фракции Елизавету Ясько, когда та разговаривала с ним на украинском и сказал говорить по-русски.

Видео из сессионного зала "слуга" публиковал в Facebook в минувший вторник. Ходил по рядам депутатов.

- Как дела, Лиза, вообще? - Шевченко.

- Справи так собі, - ответила Ясько.

Шевченко ее перебил: "Да говори по-русски. У нас русскоязычная аудитория".

После этой реплики депутат перешла на русский: "Дела более менее. Но вообще в стране так себе. Ситуация с ковидом плохая".

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В позапрошлом году Евгений Шевченко на кремлевском телеканале рассказывал о "радикально настроенных националистах".

В феврале он ездил на сборы к самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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