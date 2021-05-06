Готовится встреча между Зеленским и Байденом - Офис президента

Зеленский и Байден вскоре встретятся. Фото: Европейская правда

Скоро состоится встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Даты встречи президентов нет, но с обеих сторон есть "заинтересованность на высоком уровне", заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает пресс-служба ОП.

Владимир Зеленский во время совместной пресс конференции с госсекретарем США Энтони Блинкеном сказал, что пригласил Джо Байдена в Украину. Блинкен пообещал передать приглашение, но отметил, что говорить о конкретных сроках визита пока нельзя из-за пандемии коронавируса.

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Первые переговоры Владимира Зеленского и Джо Байдена состоялись 2 апреля. Президенты обсудили ситуацию на Донбассе, агрессию РФ, борьбу с коррупцией и пандемии COVID-19. Байден в очередной раз подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом агрессии России в Донбассе и в Крыму.