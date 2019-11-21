"Готовим крутезну штуку" - Дубилет анонсирует очередную реформу

Решение пойдет на пользу в борьбе с рейдерством, говорит Дубилет. Фото: УНІАН

В ближайшее время в парламент внесут закон о введении электронных доверенностей. Только закон примут, е-доверенности должны заработать уже на следующий день.

Об этом сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет в Facebook.

"Планируем запустить для граждан крутезную штуку - электронные доверенности.

Представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в мессенжер, на флешке - не важно) со своей наложенной электронной подписью", - рассказал чиновник.

Это очень удобно, особенно в случае необходимости срочно передать такую доверенность в другой город или район. Файлы с электронными подписями безопаснее, часть случаев рейдерства случается именно путем использования поддельных бланков доверенностей, рассказал Дубилет.

Для внедрения этого решения "уже все есть", заявил министр.

"У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать его в пару кликов на любые файлы. Треба лишь изменить пару строк в законах и подзаконку. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся. Я надеюсь, что мы сможем подать закон в парламент в ближайшие недели", - сообщил чиновник.

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Верховная Рада утвердила правительство премьер-министра Алексея Гончарука 29 августа. В Кабмине работают 2 вице-премьера и 16 министров.