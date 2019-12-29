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воскресенье, 29 декабря 2019 23:07

Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский

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Готов обменять 100 беркутовцев на одного разведчика - Зеленский
Зеленский рассказал об обмене беркутовцев. Фото: Эспрессо

Освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД "Беркут", обвиняемых в убийствах на Майдане, было ключевым условием проведения обмена пленными между Украиной и так называемыми "республиками" на Донбассе.

"По поводу беркутовцев – это условие "всех на всех". Условие этого обмена – мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение, решение политическое, это правда, и я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритетом является вернуть наших людей", – сказал Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь в ходе встречи освобожденных украинцев.

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Президент считает, что их передача не повлияет на расследование дела Майдана: "Почему были без приговоров экс-беркутовцы – мы разберемся. Это никак не будет влиять на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно".

Зеленский добавил, что если бы Украина не обменяла экс-беркутовцев, то "мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево".

"Даже если бы был приговор суда, они бы получили бы пять и шесть лет. Я вам скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика", – заявил глава государства.

29 декабря Украина и сепаратисты "ЛДНР" провели обмен пленными на КПВВ Майорское. На подконтрольную территорию были возвращены 76 граждан, в "ЛДНР" отправились 123 человек, среди которых пять экс-беркутовцев, бразильский наемник Рафаэль Лусварги, а также ряд граждан России.

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