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пятница, 15 мая 2020 11:32

Госинспекция градостроительства создаст 8 межрегиональных управлений - Васильченко

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Глава Государственной инспекции градостроительства (ГИГ) Украины Юрий Васильченко рассказал о распределении межрегиональных главных управлений новосозданной инспекции, их работу и процесс назначения руководителей.

Об этом говорится в интервью "Укринформ".

"По аналогии территориальных органов Министерства юстиции Украины я планирую создание следующих межрегиональных главных управлений ГИГ с центрами в городах: Западного (г. Ровно), Юго-Западного (г. Ивано-Франковск), Центрально-Западного (г. Хмельницкий), Центрального (г. Киев), Северо-Восточного (г. Полтава), Юго-Восточного (г. Кривой Рог), Южного (г. Николаев), Восточного (г. Харьков)", - рассказал Васильченко.

 

По его словам, в каждом межрегиональном территориальном органе будут областные подразделения.

"Центры управлений избирались так, чтобы было удобно к ним добираться. Создание терорганов как отдельных юрлиц соответствует идее децентрализации, а предложенный формат позволит оптимизировать имеющиеся ресурсы и изменить подходы", - подчеркнул Васильченко.

Председатель ГИГ отметил, что сейчас прорабатывается вопрос в отношении руководителей территориальных органов и их работы.

"В настоящий момент мы прорабатываем вопрос, смогут ли они (руководители терорганов, - ред.) делать свои назначения, будет ли это делать председатель ГИГ. То есть, будут ли они отдельными юридическими лицами", - отметил Васильченко.

По словам Васильченко, на данный момент в действующем законодательстве однозначного ответа на этот вопрос нет.

"Мне хотелось бы, чтобы они были отдельным юрлицами. Почему? Так лучше для разграничения функций, определения ответственного за принимаемые решения, оперативности в работе, также проще с точки зрения их создания и контроля. Председатель ГИГ назначает руководителей и их заместителей, распределяет им бюджет - а дальше они уже сами подбирают себе сотрудников, помещения и начинают работу. И отвечать за все будут исключительно руководители. Кстати, они также могут приобретать статус и.о., чтобы пройти испытательный срок, показать себя на должности", - добавил Васильченко.

Председатель ГИГ также отметил, что сейчас идет работа над созданием сайта ГИГ. А пока о всех шагах практически в ежедневном режиме он будет сообщать на своей официальной странице в Facebook.

Напомним, распоряжением правительства от 6 мая 2020 №488-р Васильченко Юрий Николаевич назначен главой Государственной инспекции градостроительства Украины с даты начала фактического выполнения им должностных обязанностей на указанной должности сроком на пять лет с оплатой труда в соответствии с законодательством, установив испытательный срок на три месяца.

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15
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