Госдеп США призвал критиковать действия РФ в отношении Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен также написал в Twitter о российской агрессии. Фото: Reuters

Россия должна прекратить конфликт на востоке Украины и незаконную оккупацию Крымского полуострова.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс в Twitter.

"Россия должна выполнять свои обязательства по Минским соглашениям и добросовестно работать над прекращением конфликта. РФ также должна прекратить незаконную оккупацию Крыма", - подчеркнул он.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен также написал в Twitter о российской агрессии.

"Нам нужно совместно критиковать поведение России, требовать от РФ ответственности за свои действия и добиваться от Москвы соблюдения международных обязательств", - заметил он.

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В США следят за ситуацией на украинской границе даже после заявлений России об отводе войск. Государственный секретарь США Энтони Блинкен совершит официальный визит в Украину 5-6 мая. В Киеве он планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебою, другими официальными лицами и представителями украинского гражданского общества.