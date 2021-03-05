"Госдеп конкурирует с нашым СНБО" - сети гудят о санкциях против Коломойского

США ввели санкции против олигарха Игоря Коломойского. Их ввели по разделу, который касается лиц, "причастных к значительной коррупции". Коломойскому и членам его семьи запретили въезд в США.

"Хочу выразить обеспокоенность постоянными усилиями Коломойского, которые продолжаются до сих пор, по подрыву демократических процессов и институтов в Украине. Они представляют серьезную угрозу ее будущему", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Gazeta.ua напоминает, как на это событие реагируют пользователи Facebook.

"+1 жертва "внешнего управления", - пишет блогер Сергей Иванов и публикует фото олигарха с хэштегом Мандруй Україною.

Автор проекта "Рагу.лі", журналистка Татьяна Мыкытенко напомнила, как Владимир Зеленский, будучи актером "Квартала 95", шутил с Порошенко, которому хамит Коломойский.

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Политтехнолог Алексей Голобуцкий опубликовал фотоколлаж с ведущей телеканала "1+1" Коломойского Натальей Мосейчук.

"Олигарх Игорь Коломойский попал под санкции США из-за причастности к значительной коррупции. Он стал первым олигархом из Украины, кому выпала такая честь", - пишет общественная организация Центр противодействия коррупции.

11 января США ввели санкции против нардепа от "Слуги народа" Александра Дубинского. США заявили о "части связанной с Россией сети иностранного влияния, которая касается Андрея Деркача". В прошлом году Посольство США заявило, что нардеп Деркач является российским агентом.