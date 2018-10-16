Госбюджет-2019 и неприкосновенность "людей" Ахметова: план работы ВР на неделю

На этой неделе парламент начнет работу над проектом государственного бюджета на 2019 год. Фото из открытых источников

Верховная Рада начнет пленарная неделя с присяги 2 народных депутатов - "радикала" Александра Гулака и Ивана Савки из "Народного фронта".

Об этом сказал спикер парламента Андрей Парубий на согласительном совете.

Далее на рассмотрение вынесут вопрос о снятии неприкосновенности с народных депутатов от "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова. После этого - блок экономических вопросов.

В среду традиционно запланированы ратифакации. Также к обсуждению подготовили законопроекты об уголовных проступках и банкротстве.

В четверг народные депутаты должны начать работу над проектом государственного бюджета на 2019 год. В частности, должны принять бюджетную резолюцию. Также планируется рассмотреть изменения в бюджет в части финансирования ЦИК для защиты выборов и кибербезопасности.

Завершится сессионная неделя с часа вопросов к правительству.

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Управление делами Верховной Рады запустило процесс ремонта зала пленарных заседаний. В частности, планируют заменить систему электронного голосования "Рада". Это может сделать невозможным кнопкодавство и уменьшить прогулы нардепов.