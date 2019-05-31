Гордон определился, с кем пойдет на выборы

Гордон пойдет на выборы с партией Игоря Смешка.Фото: newsone.ua

Украинский журналист Дмитрий Гордон стал руководителем избирательного штаба партии Игоря Смешко "Сила и честь".

Смешко надеется, что его партия попадет в Верховную Раду и будет участвовать в формировании коалиции - об этом он сообщил на странице Facebook.

"Сообщаю также, что сегодня главой нашего предвыборного штаба стал известный журналист и общественный деятель - Дмитрий Гордон", - отметил он.

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При этом Гордон, по словам Смешко, не будет идти в Раду, а после выборов планирует вернуться к журналистской деятельности.

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина".