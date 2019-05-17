Гордон с женой ушли от Медведчука

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Назвали достижения Порошенко за пятилетку
Просмотров: 3141
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
Просмотров: 40324
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Порошенко будет влиять на политику независимо от того, будет ли в ней участвовать
Просмотров: 945
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Нардеп объяснил, почему Рада в пятницу пустая
Просмотров: 1332
Назвали "красные линии" для Зеленского
Назвали "красные линии" для Зеленского
2 Просмотров: 2106
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Порошенко и Зеленский должны равняться на Кучму с Кравчуком - политолог
Просмотров: 756
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Не посадили в тюрьму: как живут украинцы, отбывающие альтернативное наказание
Просмотров: 333
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Если Янукович рискнет вернуться, его самолету не будет где сесть
Просмотров: 6346
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
"Вооружение на миллиарды гривен": что сейчас с техникой ВСУ в Крыму
Просмотров: 7452
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Луценко хотел быть первым от "Удара", но пойдет Кличко
Просмотров: 1845
Фото
Все фото
5
13
19
4
4
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
Несмотря на пол: морские пехотинцы впервые прошли психологическую полосу
&quot;Шалом, Украина!&quot;: Как заграницей празднуют День вышиванки
"Шалом, Украина!": Как заграницей празднуют День вышиванки
Скульптуры &quot;одели&quot; в вышиванки
Скульптуры "одели" в вышиванки
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
До 30 см воды под ногами - ливень подтопил Ивано-Франковск
Видео
Все видео
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
Подросток оболгал водителя маршрутки, который якобы высадил его в лесу
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
По договоренности я должен был руководить ПЦУ на территории Украины - Филарет
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Полицейским заменят автоматы Калашникова на небоевое оружие
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Формируется история и мы пытаемся на нее влиять - фонд "Вернись живым" празднует 5 годовщину
Интервью
1/5
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 306
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
Зеленский - не рука Москвы, но России он выгоден - Мирослав Гай
1 Просмотров: 558
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
"Порошенко мог узурпировать власть. Но не хотел этого" - Карпунцов
Просмотров: 1683
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
Прибежал офицер "Альфы": "Или нам помогаете, или бросаю вам в машину гранату"
1 Просмотров: 9351
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
Военной эскалации в Украине в ближайшее время не будет - Мирослав Гай
1 Просмотров: 1323
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
16 мая 2019
Просмотров: 207
Все сходиться
Ця весна якась неправильна вдалася. А воно й без того весною вистачає печалі, бо в цей час не все сходиться так, як ти ждеш і хочеш. Не сходиться ...
пятница, 17 мая 2019 01:51

Гордон с женой ушли от Медведчука

  Комментировать
Гордон с женой ушли от Медведчука
Дмитрий Гордон с женой Олесей Бацман. Фото: Ivona - bigmir) net

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина".

Такое заявление он сделал в прямом эфире "112 Украина".

С 2017 года два раза в неделю, в субботу и воскресенье на телеканале выходила его авторская программа "ГОРДОН", а каждый четверг он был гостем программы "Вечерний прайм".

Гордон рассказал, что его пригласили вести программу гендиректор телеканала "112 Украина" Егор Бенкендорф и тогдашний генпродюсер Сергей Логунов.

"Они меня убедили, что это очень интересно, что это прекрасный канал, будет полная свобода слова, будет здорово. Я никогда не работал на "112-м канале"и свои телевизионные программы всегда снимал бесплатно. Я не зарабатывал денег, между нами не было денег, это была любовь обоюдная", - рассказал Гордон о приходе на канал и условиях сотрудничества.

Он отметил, что настороженно отнесся к информации, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Раде просят Порошенко разобраться с каналами Медведчука

"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, выражая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никто никогда на "112-м канале" не говорил мне, что я должен говорить и что я не должен говорить", - сказал Гордон.

Но в последнее время, подчеркнул он, на канале "112 Украина", как и на NewsOne, Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

"Очень много людей, которые пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я видел три раза в жизни, но мне очень плохо потому, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир", - заявил он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Минута славы прошла": Гордон разгневал украинцев появлением на российском телевидении

Похожее заявление сделала и Олеся Бацман в конце прямого эфира своей авторской программы, которая вышла после "Вечернего прайма".

"Сегодняшний эфир программы "Бацман" последний на 112-м канале. Программа "Бацман" больше не будет выходить на 112-м. Дело в том, что в последнее время Виктора Медведчука и той идеологии, кремлевской идеологии, которую он пропагандирует, стало слишком много на канале. И я не вижу для себя возможности продолжать, продолжать выходить на 112-м канале. Подробности вы сможете прочитать на моем Фейсбуке и сайте "Гордон", - сказала Бацман.

Телеканал "112 Украина" был создан в 2012-2013 годах еще при президентстве Виктора Януковича. В августе 2018 года стало известно, что лидер пророссийского движения "Украинский выбор" Виктор Медведчук приобрел этот телеканал. По документам канал переписали на гражданина Германии Эдуарда Катца.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гордон с женой ушли от Медведчука». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
Показали армейские фото красавиц из Украины и НАТО
10
 Просмотров: 63587
Британка пародирует откровенные фото моделей
Британка пародирует откровенные фото моделей
5
 Просмотров: 44725
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
День вышиванки в Раде: в чем красовались народные депутаты
23
 Просмотров: 40324
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
ТОП-15 самых эффектных образов на открытии Каннского фестиваля
15
 Просмотров: 33733
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
Тела разбросало по дороге: на трассе возле села погибли люди
4
 Просмотров: 27810
Общество
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
Украинка рассказала об особенностях шопинга в Барселоне
5
 Просмотров: 153
"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник
"Мы открыто попрошайничали под горсоветом" - правозащитник
 Просмотров: 45
Коломойский прибыл в Киев - СМИ
Коломойский прибыл в Киев - СМИ Просмотров: 792
Вместо Зеленского будут править регенты - психолог
Вместо Зеленского будут править регенты - психолог
 Просмотров: 1215
Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют
Начали продавать билеты на все направления в Польшу - цены шокируют
 Просмотров: 1746
Больше всего комментируют
10
Коломойский вернулся в Украину - журналист
5
Порошенко подписал закон о языке
5
Закон о языке опубликовали в "Голосе Украины"
4
Инаугурация Зеленского: Парубий назвал решающую дату
3
Показали видео падения 500-километрового астероида на Землю
Голосов: 38770
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua