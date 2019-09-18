Гонтарева рассказала об общении с Порошенко

"Когда со мной произошла трагедия, он даже смс мне не написал". ФОТО: dt.ua

Экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева не общается с пятым президентом Петром Порошенко, по представлению которого заняла должность.

Об этом она рассказала в интервью LB.ua.

"Я уволилась 10 мая 2017-го. Вернувшись из отпуска в сентябре, пришла в АП с единственным вопросом: "Когда меня уволят?". Сказали, что вот-вот. Дотянули до весны. Ну вы знаете. С того момента ни разу его не видела" , - сказала она.

После аварии в Лондоне Порошенко также с ней не связывался, указала Гонтарева.

"Когда со мной произошла трагедия, он даже смс мне не написал".

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Пожар в селе Гореничи под Киевом произошел ночью 17 сентября. Дом Гонтаревой сгорел полностью. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.