Гончарука с министрами будут чаще звать на ковер. Рада включает новый режим

Третья сессия начнется 4 февраля

Верховная Рада со следующей сессии переходит на систему планирования-отчетности.

Об этом сказал первый вице-спикер Руслан Стефанчук журналистам в среду.

"Будем переходить к системе планирования-отчетности. И что самое важное - мониторингу законодательства.

К большому сожалению, за 28 лет независимости Украины никто никогда этим не занимался. Закон принимали, его отправляли в свободное плавание. Никто не смотрел, насколько та цель, которая ставилась, оправдывает средства", - заявил он.

Вице-спикер рассказал о "правке Стефанчука".

"Хотим прописать в регламенте, чтобы Кабинет министров, который реализует все принятые законодательные инициативы, отчитывался перед Верховной Радой. Относительно того, насколько принятые нами законы соответствуют поставленной цели", - продолжил он.

Также Стефанчук рассказал о планах на третью сессию.

"Инициатив очень много. Касательно Конституции, вопрос децентрализации. Рекодефикация отдельных кодексов. Потому что количество законов, которое сегодня существует в государстве, иногда представляет угрозу национальной безопасности. Чем больше - тем хуже качество. Систематизируем законодательство", - сказал вице-спикер.

Стефанчук добавил: "Нацелены на хорошую работу".

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 – "Оппозиционной платформы – За жизнь", 26 – "Европейской солидарности", 24 – "Батькивщины", 20 – "Голоса", 23 – группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.