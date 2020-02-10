Гончарук рассказал, что на самом деле думает о Зеленском

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал о "прослушке" совещания в своем кабинете и что на самом деле думает о Владимире Зеленском. Фото - УНН

Слова премьер-министра Алексея Гончарука о президенте Владимире Зеленском на обнародованных записях были вырваны из контекста.

Гончарук не давал оценку знанием президента, рассказал в интервью УП.

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"Фраза была вырвана из контекста. Мы обсуждали презентацию, и я объяснял своим коллегам, что в воображаемом сознании клиента, то есть человека, которому будем презентовать определенную свою логику, должен сформироваться некий образ. И поэтому это совсем другая история", - отметил руководитель правительства.

Гончарук считает, что Зеленский - "президент очень умный", а также "хороший менеджер и достаточно мудрый человек". И это та оценка, которую премьер самом деле постоянно распространяет во всех аудиторих, по его словам.

15 января на YouTube-канале была опубликована аудиозапись якобы разговора Алексея Гончарука с заместителем главы Нацбанка Екатериной Рожковой и министром финансов Оксаной Маркаровой о курсе доллара и экономических вопросах перед встречей с президентом Владимиром Зеленским. Собеседники, в частности, обсуждали подготовку доклада по экономической политике президента, а также причины и последствия повышения курса гривны. Кроме того, на записи человек, голос которого похож на голос Гончарука, говорит о своей некомпетентности в экономических вопросах.