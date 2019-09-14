Гончарук представит программу деятельности Кабмина

Премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал программу работы Кабмина, которая вызовет дискуссии. Фото: 24tv.ua

Премьер-министр Алексей Гончарук намерен в течение двух следующих недель представить в Верховной Раде программу деятельности. По его словам, этот документ вызовет много дискуссий.

Об этом Гончарук заявил во время ежегодной встречи Ялтинской европейской стратегии "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе", которая проходит 12-14 сентября в Киеве, сообщает "Укринформ".

"За пару недель мы, новое правительство, представим нашу программу в парламенте для того, чтобы они ее поддержали, по ней будем работать. Это цифры, планы, будут детали. Я думаю, что много дискуссий будет вокруг того, что мы собираемся делать" , - сказал Гончарук.

Премьер-министр также заверил в том, что за это время команда Кабинета министров значительно увеличится, как минимум вдвое. По словам Гончарука, к ней присоединятся молодые и прогрессивные профессионалы.

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Украина накопила достаточно газа для сильной позиции на переговорах с Россией. Об этом на брифинге заявил Алексей Гончарук.