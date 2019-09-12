Как работает Зеленский, Гончарук и Рада - оценка украинцев

По сравнению с июлем, уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос в полтора раза. ФОТО: Офис президента

71% опрошенных украинцев довольны работой президента Владимира Зеленского, 11% - недовольны, 18% - не смогли сформировать свое отношение.

Таковы результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 6-10 сентября.

По сравнению с июлем, уровень удовлетворенности работой Зеленского вырос в 1,5 раза.

Работу премьера Алексея Гончарука положительно оценивают 29% граждан, отрицательно - 11%. Две третих не смогли оценить его работу.

Работу Рады положительно оценивают 39% опрошенных, отрицательно - 16%, затруднились оценить - 45%.

"Рейтинг" опросил 2,5 тыс. граждан в формате личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,0%.

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В августе Владимиру Зеленскому, по данным Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, доверяли 70% украинцев. Его первые шаги положительно оценивали 63% граждан.