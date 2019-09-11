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среда, 11 сентября 2019 16:48

"Украина накопила много газа к переговорам с Россией" – Гончарук

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&quot;Украина накопила много газа к переговорам с Россией&quot; – Гончарук
Гончарук: "Мы готовы к переговорам с Россией". Фото: galnet.fm

Украина накопила достаточно газа для сильной позиции на переговорах с Россией.

По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, запасы газа уже превысили 19 млрд кубометров.

"Зачем так много? Все очень просто - потому что впереди очень много рисков, связанных с переговорами о транзите с россиянами. Поэтому государство, чтобы иметь крепкие позиции, не стать жертвой давления в переговорах, подготовила систему, чтобы быть минимально уязвимой к попыткам нажать во время переговоров. Мы достаточно уверенно себя чувствуем", - рассказал Гончарук на брифинге.

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Ранее вице-президент Европейской комиссии и европейский комиссар по вопросам энергии Шефчович заявил, что трехсторонние газовые переговоры Украины, России и Европейского союза пройдут 19 сентября.

Главной темой переговоров станут условия транзита российского газа в ЕС через территорию Украины с 1 января 2020-го.

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