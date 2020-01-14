Гончарук представил главного лесовода и пригрозил увольнениями

Премьер-министр Алексей Гончарук во вторник представил нового руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.

Андрей Заблоцкий работал юристом.

"Прошу вас найти внутри системы порядочных, профессиональных, честных людей, которые помогут навести порядок", - сказал премьер.

"Есть много информации, слухов (где-то подтвержденных где-то нет), что происходит в каждой области, но общая логика следующая. С 1 февраля должны принципиально измениться правила работы рынка. Древесина должна продаваться через конкурентные процедуры, прямые контракты должны уйти в историю. Я понимаю, что это удобно иногда, но это очень часто связано с коррупцией", - продолжил Гончарук.

Премьер поручил новому руководителю Гослесагентства обеспечить работу онлайн-площадок с 1 февраля.

"Рассчитываю, что в течение следующих недель ситуация принципиально изменится. Задача - обеспечить централизованный оборот древесины. До сих пор есть хозяйства, которые позволяют себе не чипировать древесину. Поручаю до 1 февраля также обеспечить переход всех хозяйств на централизованную систему оборота.

Кто не услышит - будет сложно работать. Тем, кто работает себе в карман, или на какого-то дядю - пишите заявление и увольняйтесь. Договориться не получится", - заявил премьер.

"Должны больше сажать, чем рубить", - сказал Заблоцкий и вспомнил о "лесе в смартфоне". Леса собираются инвентаризировать, ввести уголовную ответственность за "дерево без бирки".

"Отныне никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства не должно быть.

Больше всего жалоб - на Закарпатье. Поэтому призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства ", - написал Гончарук в Telegram.