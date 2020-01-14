Гончарук представил главного лесовода и пригрозил увольнениями

Премьер-министр Алексей Гончарук во вторник представил нового руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Андрея Заблоцкого.
"Прошу вас найти внутри системы порядочных, профессиональных, честных людей, которые помогут навести порядок", - сказал премьер.
"Есть много информации, слухов (где-то подтвержденных где-то нет), что происходит в каждой области, но общая логика следующая. С 1 февраля должны принципиально измениться правила работы рынка. Древесина должна продаваться через конкурентные процедуры, прямые контракты должны уйти в историю. Я понимаю, что это удобно иногда, но это очень часто связано с коррупцией", - продолжил Гончарук.
Премьер поручил новому руководителю Гослесагентства обеспечить работу онлайн-площадок с 1 февраля.
"Рассчитываю, что в течение следующих недель ситуация принципиально изменится. Задача - обеспечить централизованный оборот древесины. До сих пор есть хозяйства, которые позволяют себе не чипировать древесину. Поручаю до 1 февраля также обеспечить переход всех хозяйств на централизованную систему оборота.
Кто не услышит - будет сложно работать. Тем, кто работает себе в карман, или на какого-то дядю - пишите заявление и увольняйтесь. Договориться не получится", - заявил премьер.
"Должны больше сажать, чем рубить", - сказал Заблоцкий и вспомнил о "лесе в смартфоне". Леса собираются инвентаризировать, ввести уголовную ответственность за "дерево без бирки".
"Отныне никаких "черных лесорубов" под прикрытием территориальных управлений Гослесагентства не должно быть.
Больше всего жалоб - на Закарпатье. Поэтому призвал отстранить руководителя Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства ", - написал Гончарук в Telegram.
Комментарии