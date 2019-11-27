Гончарук поставил точку в вопросе закупки газа у России

Украина 4 года не покупает газ у России. Фото: slovoidilo.ua

Украина не ведет переговоры с Россией о поставках газа.

Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук после заседания правительства.

На вопрос, рассматривает правительство возможность покупать газ в России, сказал: "У нас есть задача обеспечивать рост украинской экономики и уменьшения тарифов для населения. Будем делать все от нас зависящее, чтобы рыночными методами в Украине были максимально дешевые ресурсы. Но точно не ценой сдачи национальных интересов ".

Глава правительства отметил, что сейчас Украина ведет с Россией сложные переговоры по транзиту газа в Европу.

"Не существует отдельных переговоров о покупке газа в РФ", - отметил Гончарук.

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25 ноября 2015 года Кабинет министров поручил Нафтогазу прекратить закупку газа у России. С тех пор Украина не импорирует российский газ. На днях министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель заявил, что в случае подписания нового соглашения о транзите с Газпромом цена на газ для украинцев может стать одной из самых низких за всю историю переговоров.