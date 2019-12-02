Гончарук ответил о российском газе

Никаких прямых поставок, говорит премьер.

Украина не ведет переговоров с РФ о прямых поставках российского газа.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук после брифинга в понедельник.

"Я вам сказал однажды и повторяю еще раз. Прямых переговоров с Российской Федерацией о поставках газа никто не ведет.

Есть одни переговоры, трехсторонние. О транзите российского газа из Российской Федерации через территорию Украины в Европейский союз. Все.

Я объяснял уже это неоднократно", - сказал он в кулуарах в эфире телеканала "Прямий".

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что во время встречи в "нормандском формате" обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным продолжение транзита российского газа через Украину в Европу после окончания действующего контракта.