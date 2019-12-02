Зеленский рассказал, что может обсудить с Путиным в "нормандском формате"

"Я не исключаю, что транзит российского газа также будет рассматриваться в" нормандском формате ", - сказал президент. ФОТО: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский не исключил, что во время встречи в "нормандском формате" обсудит с президентом России Владимиром Путиным продолжение транзита российского газа через Украину в Европу после окончания действующего контракта.

Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Spiegel.

"Для меня важно, чтобы вопрос газа был независимым. Несмотря на желание обеих сторон, этот вопрос не должен никоим образом касаться Донбасса. Хотя я не исключаю, что транзит российского газа также будет рассматриваться в "нормандском формате", - сказал он.

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Если Россия и Украина заключат новый договор на транспортировку газа по территории Украины на 10 лет, то строительство магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море (то есть "Северного потока-2") перестанет быть вопросом, указал Зеленский.

9 декабря в Париже состоится встреча "нормандского формата" с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции. "Северный поток – 2" – газопровод, который должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км, мощность нового трубопровода составит 55 млрд куб. газа в год. Стоимость проекта – 9,5 млрд евро, его пополам финансируют российский "Газпром" и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.