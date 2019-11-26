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вторник, 26 ноября 2019 16:33

4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла

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25 ноября 2015-го года Кабинет министров во главе с премьером Арсением Яценюком поручил "Нафтогазу" прекратить закупку газа у России. С тех пор как Украина прекратила импортировать российский газ, прошло четыре года.

  Миф кремлевской пропаганды, что нельзя прожить без российского газа, разрушен.
Миф кремлевской пропаганды, что нельзя прожить без российского газа, разрушен.

"Нафтогаз" выиграл иски против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По его решению российская сторона должна $3 млрд за недопоставку газа для транзита. Еще $12 млрд иска украинская компания выставила перед россиянами о пересмотре тарифа на транзит. Плюс - штраф на сумму около $7 млрд. В общем претензий к России на $22 млрд.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленстький заявил, что по телефону разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным "о подписании нового, долгосрочного транзитного газового договора". Действующий заключался 2009 года на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря.

- Четыре года без прямых закупок российского газа. Факт говорит сам за себя, - говорит Gazeta.ua президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ", эксперт в вопросах энергетики Михаил Гончар.

Автор: glavred.info
  Сейчас главная задача перед "Нафтогазом" - держать позиции и не отказываться от претензий к "Газпрому", говорит Михаил Гончар.
Сейчас главная задача перед "Нафтогазом" - держать позиции и не отказываться от претензий к "Газпрому", говорит Михаил Гончар.

"Десятилетиями российская пропаганда всегда трубила, что Украина без российского газа не проживет. Видим обратное.

Более того, реверсные поставки газа из европейского направления позволили их диверсифицировать. В ЕС нет никакого "еврогазпрома". Поставками газа для Украины занимаются десятки различных компаний - больших и маленьких. Это даем возможность оптимизировать цену в привязке к цене на европейских рынках. Имеем преимущество в сотрудничестве с ЕС. Которая дает более дешевый газ и исключает монопольный диктат, в частности политический.

Наиболее примечательная вещь за этот период, это то, что в прошлом году впервые в газовой истории Украины объем средств, необходимых для закупки импортного газа, был меньше, чем средства, которые получил "Нафтогаз" за предоставление услуг по транзиту российского газа в Европу. Грубо говоря, "Нафтогаз" на транзите заработал денег больше, чем потратил на закупку нужного нам газа.

Потому что, как правило, поступления за транзит покрывали лишь определенную часть потребностей в газе, которые мы закупали у того же "Газпрома". И хронически "Нафтогаз" был должником "Газпрома". А сейчас, вот уже три года, "Нафтогаз" является прибыльной компанией, самым крупным плательщиком в бюджет. "Энергоатом" довольно успешно диверсифицировал поставки ядерного топлива для наших атомных электростанций.

Путин хочет надавить на Зеленского

Касательно транзитного контракта, то подходы "Нафтогаза" и "Газпрома" просто противоположны. Сейчас не видно возможности его подписания. Есть поля для компромисса. "Хотелки" "Газпрома" неприемлемы. Например, россияне требуют, чтобы "Нафтогаз" отказался от положительных решений в Стокгольськом арбитраже и отозвал претензии, поданные в течение последних месяцев.

Также "Газпром" хочет, чтобы "Нафтогаз" возобновил прямые закупки российского газа у него. А мы уже четыре года, как без него обходимся. Россияне хотят, чтобы контракт был краткосрочный - на 1 год. Таким образом "Газпром" хочет закончить строительство своих потоков на Балтике ( "Северный поток-2"), Черном море. Отказаться от транзита через Украину.

Все это, конечно, не может устраивать нашу сторону.

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"Нафтогаз" же указывает на то, чтобы был обеспечен минимальный объем транзита - 60 млрд куб ежегодно. Плюс 30 млрд, дополнительно. А от претензий к россиянам отказываться не собираются. Уже арестовываются акции "газпромовских" компаний по миру. "Газпром" боится дальнейших решений арбитража, потери еще нескольких миллиардов.

Поэтому Россия осуществляет политическое давление на руководство Украины. В частности, это проявилось вчера, во время телефонного разговора Зеленского и Путина. Когда снова каким-то образом зашла речь о газе. В контексте предстоящей встречи в нормандской формате.

Сейчас главная задача перед "Нафтогазом" - держать позиции, продолжать действовать в том же духе. Не отказываться от претензий, продолжать арестовывать акции "Газпрома" в Европе и уверенно смотреть в будущее", - говорит Михаил Гончар.

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Дата
26
ноября

4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла

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