4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла

25 ноября 2015-го года Кабинет министров во главе с премьером Арсением Яценюком поручил "Нафтогазу" прекратить закупку газа у России. С тех пор как Украина прекратила импортировать российский газ, прошло четыре года.

Миф кремлевской пропаганды, что нельзя прожить без российского газа, разрушен.

"Нафтогаз" выиграл иски против "Газпрома" в Стокгольмском арбитраже. По его решению российская сторона должна $3 млрд за недопоставку газа для транзита. Еще $12 млрд иска украинская компания выставила перед россиянами о пересмотре тарифа на транзит. Плюс - штраф на сумму около $7 млрд. В общем претензий к России на $22 млрд.

Во вторник президент Украины Владимир Зеленстький заявил, что по телефону разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным "о подписании нового, долгосрочного транзитного газового договора". Действующий заключался 2009 года на 10 лет. Его действие заканчивается 31 декабря.

- Четыре года без прямых закупок российского газа. Факт говорит сам за себя, - говорит Gazeta.ua президент Центра глобалистики "Стратегия ХХ", эксперт в вопросах энергетики Михаил Гончар.

Автор: glavred.info Сейчас главная задача перед "Нафтогазом" - держать позиции и не отказываться от претензий к "Газпрому", говорит Михаил Гончар.

"Десятилетиями российская пропаганда всегда трубила, что Украина без российского газа не проживет. Видим обратное.

Более того, реверсные поставки газа из европейского направления позволили их диверсифицировать. В ЕС нет никакого "еврогазпрома". Поставками газа для Украины занимаются десятки различных компаний - больших и маленьких. Это даем возможность оптимизировать цену в привязке к цене на европейских рынках. Имеем преимущество в сотрудничестве с ЕС. Которая дает более дешевый газ и исключает монопольный диктат, в частности политический.

Наиболее примечательная вещь за этот период, это то, что в прошлом году впервые в газовой истории Украины объем средств, необходимых для закупки импортного газа, был меньше, чем средства, которые получил "Нафтогаз" за предоставление услуг по транзиту российского газа в Европу. Грубо говоря, "Нафтогаз" на транзите заработал денег больше, чем потратил на закупку нужного нам газа.

Потому что, как правило, поступления за транзит покрывали лишь определенную часть потребностей в газе, которые мы закупали у того же "Газпрома". И хронически "Нафтогаз" был должником "Газпрома". А сейчас, вот уже три года, "Нафтогаз" является прибыльной компанией, самым крупным плательщиком в бюджет. "Энергоатом" довольно успешно диверсифицировал поставки ядерного топлива для наших атомных электростанций.

Путин хочет надавить на Зеленского

Касательно транзитного контракта, то подходы "Нафтогаза" и "Газпрома" просто противоположны. Сейчас не видно возможности его подписания. Есть поля для компромисса. "Хотелки" "Газпрома" неприемлемы. Например, россияне требуют, чтобы "Нафтогаз" отказался от положительных решений в Стокгольськом арбитраже и отозвал претензии, поданные в течение последних месяцев.

Также "Газпром" хочет, чтобы "Нафтогаз" возобновил прямые закупки российского газа у него. А мы уже четыре года, как без него обходимся. Россияне хотят, чтобы контракт был краткосрочный - на 1 год. Таким образом "Газпром" хочет закончить строительство своих потоков на Балтике ( "Северный поток-2"), Черном море. Отказаться от транзита через Украину.

Все это, конечно, не может устраивать нашу сторону.

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"Нафтогаз" же указывает на то, чтобы был обеспечен минимальный объем транзита - 60 млрд куб ежегодно. Плюс 30 млрд, дополнительно. А от претензий к россиянам отказываться не собираются. Уже арестовываются акции "газпромовских" компаний по миру. "Газпром" боится дальнейших решений арбитража, потери еще нескольких миллиардов.

Поэтому Россия осуществляет политическое давление на руководство Украины. В частности, это проявилось вчера, во время телефонного разговора Зеленского и Путина. Когда снова каким-то образом зашла речь о газе. В контексте предстоящей встречи в нормандской формате.

Сейчас главная задача перед "Нафтогазом" - держать позиции, продолжать действовать в том же духе. Не отказываться от претензий, продолжать арестовывать акции "Газпрома" в Европе и уверенно смотреть в будущее", - говорит Михаил Гончар.