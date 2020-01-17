Гончарук должен заявлять об отставке Верховной Раде - закон

Премьер-министр Алексей Гончарук, по закону "О Кабинете министров", имеет право заявить о своей отставке Верховной Раде.
Об этом говорится в 15-й статье закона.
После чего Верховная Рада в течение 10 дней должна рассмотреть этот вопрос. Если парламент голосует "за" - премьера увольняют в день голосования.
Голосование за отставку Гончарука влечет отставку всего состава Кабинета министров Украины.
Закон "О Кабинете министров" не предусматривает варианта, что премьер-министр подает заявление об отставке президенту. Одним из трех образований Гончарука является образование по специальности "Правоведение" в Межрегиональной Академии управления персоналом.
В Украине Верховная Рада как назначает, так и увольняет премьер-министра. Назначение происходит по представлению президента.
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17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в зал парламента.
15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку".
16 января опубликовали часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Голос, похожий на голос главы правительства, сообщил, что нужно представить президенту Владимиру Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года.
В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского.
Также 16 января стало известно, что в отставку подает первый из правительства Гончарука министр – Алена Бабак. Она отвечала за развитие общин и территорий.
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