Гончарук должен заявлять об отставке Верховной Раде - закон

Голосование за отставку Гончарука потянет за собой отставку всего состава Кабинета министров Украины. ФОТО: Facebook-страница премьера

Премьер-министр Алексей Гончарук, по закону "О Кабинете министров", имеет право заявить о своей отставке Верховной Раде.

Об этом говорится в 15-й статье закона.

После чего Верховная Рада в течение 10 дней должна рассмотреть этот вопрос. Если парламент голосует "за" - премьера увольняют в день голосования.

Голосование за отставку Гончарука влечет отставку всего состава Кабинета министров Украины.

Закон "О Кабинете министров" не предусматривает варианта, что премьер-министр подает заявление об отставке президенту. Одним из трех образований Гончарука является образование по специальности "Правоведение" в Межрегиональной Академии управления персоналом.

В Украине Верховная Рада как назначает, так и увольняет премьер-министра. Назначение происходит по представлению президента.

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17 января премьер-министр Алексей Гончарук написал заявление об отставке и передал его президенту Владимиру Зеленскому с правом внесения в зал парламента. 15 января вечером нардепы от "Слуги народа" Александр Дубинский, Максим Бужанский и Александр Куницкий искали в Кабинете министров премьера Алексея Гончарука, чтобы "заставить его уйти в отставку". 16 января опубликовали часть разговора якобы премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой и двух заместителей председателя Нацбанка Екатерины Рожковой и Дмитрия Сологуба. Голос, похожий на голос главы правительства, сообщил, что нужно представить президенту Владимиру Зеленскому реалистичный прогноз в стране на следующие три года. В "Слуге народа" считают обнародование записей против Алексея Гончарука провокацией группы Игоря Коломойского. Также 16 января стало известно, что в отставку подает первый из правительства Гончарука министр – Алена Бабак. Она отвечала за развитие общин и территорий.