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среда, 03 октября 2018 19:48

Голосование за статус Донбасса будет острее, чем прошлогодние шашки - Тука

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Голосование за статус Донбасса будет острее, чем прошлогодние шашки - Тука
В прошлом году после голосования за пролонгацию действия закона в зале парламента взорвалась дымовая шашка

Рассмотрение Верховной Радой президентского законопроекта о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в ОРДЛО будет трудным.

Такой прогноз дал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука в эфире одного из телеканалов.

"Надеюсь, государственная служба охраны сделает выводы из предыдущего голосования и заранее заблокирует все туалеты в Верховной Раде. Надеюсь, будет более тщательный осмотр карманов народных депутатов, чтобы не дать им возможность занести в зал Верховной Рады провокационные вещи. Сам процесс принятия будет более острый, чем в прошлый раз. Все находятся в водовороте предвыборных истерических событий. Ура-патриоты, которые категорически выступают против, будут пытаться использовать этот информационный повод для мобилизации электората", - убежден Тука.

Он отметил важность продления действия закона.

"В случае непролонгации действия этого закона Украина "подставится" перед Российской Федерацией, которая уже на следующий день будет обвинять Киев в несоблюдении политической части Минских договоренностей... Исходя из того, что за последнее время оживилось российское лобби в Евросоюзе, это может стать основанием активации мероприятий по отмене санкций против России. Кроме того, наиболее заклятые пророссийские лоббисты могут инициировать применение санкций в отношении Украины за несоблюдение договоренностей", - отметил Тука.

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3 октября президент Петр Порошенко внес в парламент законопроект о продлении действия закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

Закон об особом порядке местного самоуправления приняли в сентябре 2014-го на три года. 6 октября 2017 года Верховная Рада продлила его на год. После голосования в сессионном зале подожгли дымовую шашку. Ее принес нардеп Семен Семенченко. Зажег Юрий Левченко. Народный депутат Андрей Тетерук молниеносно вынес шашку из зала заседаний.

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Дата
03
октября

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