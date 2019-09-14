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Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников

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Голосование по ЦИК напоминает время, когда к власти пришел Путин - Портников
Поддержку со стороны ОПЗЖ и "Батькивщины" публицист называет только началом. ФОТО: Facebook-страница Виталия Портникова

Голосование фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Батькивщина" за увольнение всего состава ЦИК напоминает Россию 2000-х годов, когда к власти пришел Владимир Путин.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал журналист, публицист Виталий Портников.

Поддержка двух фракций свидетельствует об объединении политической элиты вокруг президента Владимира Зеленского. Ведь отставка ЦИК необходима именно Зеленскому, говорит Портников.

"Я это сравниваю с ситуацией в России в 2000 году. К власти пришел Владимир Путин, и вся российская политико-предпринимательская элита постепенно объединилась вокруг нового центра принятия решений и распределения ресурсов ".

Поддержку со стороны ОПЗЖ и "Батькивщины" публицист называет только началом.

"Некоторые представители ЕС и" Голоса "тоже могут присоединиться. Не вижу в этом ничего удивительного. Я всегда напоминаю, что сейчас Государственной Думой России руководит человек с некогда оппозиционной Владимиру Путину фракции "Отечество". Которая, кстати, переводится как "Батькивщина", как бы это смешно ни звучало. Политическим блоком в администрации президента России руководит бывший лидер тоже оппозиционной тогда к Путину фракции "Союз правых сил". Либеральной, демократической фракции. Политические взгляды в условиях объединения не имеют никакого значения ".

"Позиция, в которой находится Порошенко, вряд ли позволит присоединиться к его центру принятия решений. И вряд ли этот центр - то есть коллективный Зеленский, потому что нет личности Владимира Зеленского - нуждается в Порошенко".

Ситуацию с Порошенко Портников также сравнивает с Путиным. Указывает, что Путину так же не был нужен Ельцин или Горбачев.

"Авторитарным режимам корпоративного типа ненужные предшественники. Они начинают с чистого листа, что к ним ничего не было. В Италии ничего не было до Муссолини, в России немного вспоминают, что было до Ельцина, в Азербайджане ничего не было до Гайдара Алиева. История начинается с создания способного к выживанию авторитарного режима, который уничтожает политическую конкуренцию. А предпринимательскую конкуренцию подчиняет интересам политического офиса".

"Если Зеленскому удастся сформировать корпоративный режим белорусско-российского типа - а он на пороге к его созданию - вся украинская история будет начинаться с 2019 года. Все с 1991 до 2019 будет как бы несущественным. Это будет режим, который вряд ли оставит Украину Украины. Много белорусского в Беларуси, много русского в России? Так много украинского будет в Украине".

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13 сентября Верховная Рада Украины распустила весь состав Центральной избирательной комиссии - 17 человек. 14 из них проработали менее года с 7, предусмотренных полномочиями.

Решение поддержал 341 депутат, 41 проголосовали против, еще 2 - воздержались.

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