Голосование о земельном моратории показало, кто настоящий патриот - Тимошенко

 
Ексклюзивы
1/5
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 216
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
Просмотров: 396
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 3348
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 225
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1755
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3771
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4347
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1737
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2241
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1152
Фото
Все фото
7
4
4
7
4
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
В Раде из-за РПЦ подрались нардепы
Ахметова и экс-&quot;регионалов&quot; больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ахметова и экс-"регионалов" больше не подозревают в финансировании терроризма - нардеп
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Ногами вперед: наказали россиян, которые хотели высказаться против Путина
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Мы объединились - новый глава Украинской православной церкви
Вакарчук напомнил о Майдане
Вакарчук напомнил о Майдане
Видео
Все видео
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Майкл Щур разоблачил хитрые планы Порошенко
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко дал пресс-конференцию
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Порошенко раскритиковали за торжественное шествие на Собор в сопровождении колоколов
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Порошенко умеет выживать в различных ситуациях, это может обернуться против него - Кошулинский
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1440
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2421
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1584
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3177
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 440
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 11:19

Голосование о земельном моратории показало, кто настоящий патриот - Тимошенко

  Комментировать
Голосование о земельном моратории показало, кто настоящий патриот - Тимошенко
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко говорит, что непродлении моратория до президентских выборов лишило бы Украину украинской земли

Пролонгация моратория на продажу сельскохозяйственной земли стала победой патриотов и показала, кто действительно заботится о национальных интересах Украины, а кто — о собственном обогащении.

Об этом Юлия Тимошенко рассказала журналистам в кулуарах парламента после принятия законопроекта 9355-5, который единодушно поддержала фракция "Батьківщини".

Как отметила лидер партии, непродление моратория до президентских выборов лишило бы Украину бесценного сокровища — украинской земли.

"Сегодня в нашем зале был момент истины: кто за Украину, а кто готов распродать ее с молотка. Сегодня для парламента, по сути, был тест: сколько в зале есть людей, которые не готовы ни за какие деньги, ни за какие ультиматумы сдать сельскохозяйственную землю", — заявила председатель партии.

Тимошенко обратила внимание на то, что президентская фракция фактически срывала голосования, а в итоге продление моратория поддержала только треть депутатов БПП.

После президентских выборов, заверила Тимошенко, новая команда полностью изменит стратегию поведения с сельскохозяйственной землей. "Мы сможем построить семейные фермы, создадим всю систему содействия развитию малых и средних сельхозпредприятий, построим переработку аграрной продукции, дадим возможность фермерам со временем приобрести эту землю на аукционах, а благодаря долгосрочным льготным кредитам под 3-5% годовых. Мы сделаем все для того, чтобы был введен единый налог на гектар земли", — сказала лидер "Батьківщини". Тимошенко напомнила, что две такие мощные страны, как Канада и Израиль, почти всю сельскохозяйственную землю имеют в государственной или в коммунальной собственности.

"Это мощные страны, которые имеют землю, но не дают с ней обращаться как угодно. И Украина будет такой", — подытожила она.

Обозреватель
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Голосование о земельном моратории показало, кто настоящий патриот - Тимошенко». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
декабря

Террористы взорвали самолет в воздухе

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 78045
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 54053
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 34892
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 14067
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 13023
Политика
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
 Просмотров: 216
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
 Просмотров: 396
В БПП рассказали о VIP-гостях на корпоративе
В БПП рассказали о VIP-гостях на корпоративе Просмотров: 3987
В последний рабочий день Рада принимает министров
В последний рабочий день Рада принимает министров Просмотров: 54
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
 Просмотров: 3348
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
17
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 33093
Голосование Почему я не буду голосовать за Петра Порошенко на президентских выборах в 2019 году?
  • Он не оправдал моих ожиданий
  • Я за него и на предыдущих выборах не голосовал
  • Есть более достойные кандидаты
  • У него есть возможность убедить меня в обратном
  • Украине нужен президент нового качества
  • Буду голосовать за Порошенко
  • Еще не определился с кандидатом
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua