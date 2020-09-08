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вторник, 08 сентября 2020 11:14

Голоса на местных выборах будут считать дольше

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Голоса на местных выборах будут считать дольше
Дискуссия касательно одного бюллетеня может длиться часами. Фото: Reuters

На местных выборах участковые комиссии будут дольше считать голоса. Об этом сказала координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Избиратели должны обратить внимание на то, что есть две опции, которые нужно заполнить: галочка или крестик напротив политической партии и далее - от 5 до 12 кандидатов, баллотирующихся в конкретном избирательном округе. И среди этих кандидатов нужно выбрать одну фамилию и внести цифру, которая стоит у этой фамилии, во второй квадратик.

Если партия выберет стратегию "не путать избирателей", просто будут агитировать за партию, и не будет продвижения через СМИ, тогда граждане просто проголосуют за партию. Хуже будет, если они проголосуют за партию одну, а за кандидата - от другой. Или только за кандидата, а за партию - не поставят", - цитирует Айвазовскую "РБК-Україна"

Верховная Рада провалила поправки, которые бы давали больше понимания комиссии, какие бюллетени признавать действительными, а какие нет, говорит наблюдатель.

"Вариантов креатива от избирателя много: вписали номер кандидата, но не отметили партию, отметили партию одну, а номер кандидата из списка другой", - отметила Айвазовская.

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"Участковые комиссии точно будут дольше осуществлять подсчет. Пессимистичный сценарий - в среду после дня голосования. Открытость списков приводит к более длительному процессу подсчета. И если члены комиссий не будут обучены, это будет гораздо дольше.

А если в законодательстве не будет четкого ответа, какие бюллетени действительны, а какие недействительны, то будут дискуссии. Дискуссия по одном бюллетеню может длиться часами.

Территориальные избирательные комиссии будут математически вычислять избирательную квоту и рейтинговать кандидатов в списке. Я очень надеюсь, что до этого будут разработаны дополнительные ИТ-инструменты. Хотя бы не для того, чтобы официальные данные выдавать, а для осуществления логических проверок.

Эта система разрабатывается за счет поддержки международных организаций. Логическая проверка минимизирует потери. Вы вносите данные в протокол - и видите, где у вас ошибка. Если будут ИТ-инструменты, то продолжительность этого процесса будет значительно меньше, чем при исключительно человеческом факторе, но многое зависит и от цифровой грамотности членов комиссий", - рассказала координатор "Опоры".

5 сентября начался избирательный процесс. По календарному плану 15-24 сентября будет выдвижение кандидатов в депутаты и на должности сельского, поселкового, городского головы.

Местные выборы запланированы на 25 октября.

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Дата
08
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