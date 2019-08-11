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воскресенье, 11 августа 2019 19:48

"Голос" Вакарчука может повторить судьбу партии Тимошенко

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&quot;Голос&quot; Вакарчука может повторить судьбу партии Тимошенко
"Голос" может не получить доступ ко всем комитетам, как когда-то "Батьківщина". Фото: Александр Прокопенко, tymoshenko.ua

Партия "Голос" Святослава Вакарчука может не получить доступ ко всем комитетам в парламенте. Об этом сказал директор программы USAID Игорь Когут, который учил новоизбранных нардепов от "Слуга народу".

"Позитивная идея - уменьшить количество комитетов. Это отражает реформаторские начинания в предыдущем созыве. Сначала была версия, что их будет 20.

Представительская функция парламента должна была бы заключаться в том, что самая маленькая фракция иметь хотя бы по одному представителю в каждом комитете. Поскольку в малейшей фракции ( "Голос". - Gazeta.ua) пока 20 человек. Здесь как "курица и яйцо" - будет дилемма, что первично. Интересы комитетов, их объем компетенции, полномочий или все же количество?

В предыдущем созыве в начале "Батьківщина" не была представлена ​​в регламентном комитете, таможенной политики. За них голосовали люди. И они должны были бы иметь возможность политического участия, речи своих идей на уровне комитета. Это законодательная кухня", - объяснил эксперт в эфире "Espreso.TV".

"Уже выглядит так, что будет много людей в интересных комитетах, где есть налоги", - добавил Когут.

На прошлом собрании подготовительной депутатской группы были фракции, которые работали исключительно на медиа, отметил эксперт.

"Очевидно, они себе заберут медийный комитет, который отдадут оппозиции. Потому что им надо будет отстаивать активы своих владельцев", - спрогнозировал Когут.

"Комитет, который будет заниматься делами Донбасса и Крыма. Здесь есть еще один большой знак вопроса. Есть фракция "Європейська солідарність", где есть представители крымско-татарского народа, люди, которые воевали на Донбассе, занимались им. Возможно, этот комитет нужно им отдать. Но вопрос Донбасса и Крыма этот вопрос не оппозиции, а власти. Потому что только власть, правительство, президент и его большинство в парламенте имеют возможности серьезно влиять на этот процесс окончания войны", - отметил эксперт.

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Фракция "Слуга народу" предлагает сократить количество комитетов Верховной Рады с 28 до 23. Об этом руководитель "СН" Дмитрий Разумков заявил на первом заседании подготовительной группы.

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