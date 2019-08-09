"Слуга народа" предлагает сократить количество комитетов

Фракция "Слуги народа" предлагает сократить количество комитетов Верховной Рады с 28 до 23.
Об этом руководитель партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил на первом заседании подготовительной группы 9 июля. Он председательствовал на встрече.
"Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить до 22 комитетов плюс комиссия по вопросам приватизации. Мы предлагаем, мы вышлем предложения и будем ждать от вас предложений, которые предлагается обсудить на следующей встрече", - сказал Разумков.
Также он заявил о желании фракции снизить предельное количество депутатов в комитетах с 35 до 31 или 29. Предварительно депутаты проголосовали за малейшую и наибольшее количество депутатов - 7 и 31 соответственно.
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В следующий раз подготовительная группа встретится 14 августа в 11:00.
9 августа депутаты определили дату первого заседания новых депутатов - 29 августа.
21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве.
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