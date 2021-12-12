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воскресенье, 12 декабря 2021 14:56

Гогилашвили использовал бронеавтомобиль посольства США - журналист

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Гогилашвили использовал бронеавтомобиль посольства США - журналист
Гогилашвили большую часть жизни работал в России. Фото: mvs.gov.ua

Замминистра МВД Александр Гогилашвили использовал охрану из спецназовцев Главного управления разведки Минобороны и бронеавтомобиля посольства США.

Об этом написал журналист Юрий Бутусов в Facebook.

"Не менее скандально не только незаконное и опасное поведение Гогилашвили, но и наличие у него машин и охраны. По закону заместителю министра Гогилашвили не принадлежит по статусу бронеавтомобиль и личная охрана", — отмечает журналист.

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Также журналист пишет, что Гогилашвили большую часть жизни работал в России помощником боксера Николая Валуева, ныне являющегося депутатом Госдумы РФ.

10 декабря у сети появилось видео, снятое якобы после того, как полиция остановила автомобиль на блок-посту в Донецкой области. Находившийся в машине Александр Гогилашвили не остановился сразу и грубо общался с полицейскими, в частности, потому, что они его не узнали.

Министр внутренних дел Денис Монастырский инициировал проведение дисциплинарного производства, в ходе которого должны быть установлены все обстоятельства происшествия. Также Монастырский подписал постановление в Кабмин об отстранении Гогилашвили от работы на время расследования.

Супруга Гогилашвили — Мария Левченко является личным помощником президента Владимира Зеленского. Сам Гогилашвили якобы имеет гражданство РФ.

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Дата
12
декабря

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