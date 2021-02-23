Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн

2020 года обеспечение деятельности президента, не учитывая расходов на госохрану, стоило налогоплательщикам 30,8 млн грн.

4,8 млн грн за год ушло на топливо, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом, говорится в сюжете Bihus.Info.

Самая большая статья расходов - оплата перелетов. В прошлом году Владимир Зеленский "налетал" более 22 млн грн. Например, на перелет президентского борта по маршруту Киев - Цюрих - Тель - Авив - Киев в январе прошлого года ушло более 2,5 млн грн.

Фото: bihus.info

Перед переездом президентской семьи на государственную дачу в Конча-Заспе, на ремонтные работы там потратили 1 млн грн. Содержание дома, в который переехал Зеленский 2020-го, стоило 3,4 млн грн. На минимум 391 тыс. грн тянет визит президента в Ивано-Франковскую область, где он встретил Новый год. Кроме того, Зеленский 2 недели находился в "Феофании", а это еще 109 тыс. грн из бюджета.

Такой подсчет не учитывает расходов Управления государственной охраны на защиту президента и его семьи. Их невозможно подсчитать, поскольку даже информация о количестве вовлеченных в это людей является секретной. Можно предположить, что речь идет о дополнительных десятках миллионов, ведь общий бюджет УГО - 1,5 млрд грн в год.

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Президент Владимир Зеленский находился в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания - 7,8 тыс. грн в день. Она может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, в ноябре прошлого года президенту ежедневно делали КТ и Covid-тест, препараты меняли в зависимости от симптоматики.