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вторник, 23 февраля 2021 11:33

Годовое содержание Зеленского стоило украинцам более 30 млн
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2020 года обеспечение деятельности президента, не учитывая расходов на госохрану, стоило налогоплательщикам 30,8 млн грн.

4,8 млн грн за год ушло на топливо, оплату суточных и проживание работников в командировках с президентом, говорится в сюжете Bihus.Info.

Самая большая статья расходов - оплата перелетов. В прошлом году Владимир Зеленский "налетал" более 22 млн грн. Например, на перелет президентского борта по маршруту Киев - Цюрих - Тель - Авив - Киев в январе прошлого года ушло более 2,5 млн грн.

Фото: bihus.info

Перед переездом президентской семьи на государственную дачу в Конча-Заспе, на ремонтные работы там потратили 1 млн грн. Содержание дома, в который переехал Зеленский 2020-го, стоило 3,4 млн грн. На минимум 391 тыс. грн тянет визит президента в Ивано-Франковскую область, где он встретил Новый год. Кроме того, Зеленский 2 недели находился в "Феофании", а это еще 109 тыс. грн из бюджета.

Такой подсчет не учитывает расходов Управления государственной охраны на защиту президента и его семьи. Их невозможно подсчитать, поскольку даже информация о количестве вовлеченных в это людей является секретной. Можно предположить, что речь идет о дополнительных десятках миллионов, ведь общий бюджет УГО - 1,5 млрд грн в год.

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Президент Владимир Зеленский находился в больнице "Феофания" на тех же условиях, что и другие пациенты. Сумма содержания - 7,8 тыс. грн в день. Она может меняться, ведь зависит от препаратов и процедур, которые делают пациенту. Так, в ноябре прошлого года президенту ежедневно делали КТ и Covid-тест, препараты меняли в зависимости от симптоматики.

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