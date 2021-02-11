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четверг, 11 февраля 2021 13:26

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

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Год назад, 11 февраля 2020-го, Владимир Зеленский уволил Андрея Богдана с должности главы Офиса президента и назначил на его место Андрея Ермака. Соответствующие указы обнародованы на сайте главы государства.

Автор: president.gov.ua
  Андрей Єрмак по специальности юрист. Занимался адвокатской деятельностью с 1995 года. Является основателем "Международной юридической компании" Garnet International Media Group и продюсером нескольких фильмов. В команде Зеленского был личным помощником президента. Познакомились на телеканале Интер, где оба работали.
Андрей Єрмак по специальности юрист. Занимался адвокатской деятельностью с 1995 года. Является основателем "Международной юридической компании" Garnet International Media Group и продюсером нескольких фильмов. В команде Зеленского был личным помощником президента. Познакомились на телеканале Интер, где оба работали.

Андрей Ермак возглавляет Офис президента. Занимается вопросами урегулирования конфликта на Донбассе. За год попал в несколько скандалов, среди которых - обнародование видеозаписей, на которых его брат Денис проводит переговоры о трудоустройстве в органах власти. Также журналисты обвиняют главу ОП в срыве спецоперации по задержанию наемников частной военной компании "Вагнера".

О чем говорил Андрей Ермак в должности руководителя ОП. Самое интересное из выступлений и интервью:

"Для Зеленского нет ничего важнее, чем реализация тех планов, которые он себе поставил, когда шел на выборы, и внутренняя оценка себя. Он никогда сам себе не простит, если то, что пообещал, не сделает".

"Вся история с "вагнеровцами" выдумана от начала до конца. Совещания, о котором написал главный редактор сайта "Цензор" Юрий Бутусов, никогда не было. Моя версия - это хорошо спланированная операция, направленная против нашей страны. Мне понятно, почему этим занимаются спецслужбы других стран, но почему вольно или невольно к этому были привлечены украинские журналисты и кто-то из украинских политиков - вопрос".

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"Наверное, я человек, который, по мнению президента, сыграет большую роль в этом вопросе (окончание войны в Донбассе. - Gazeta.ua). Я дорожу этим доверием и возложенной миссией".

"У меня нет никаких сомнений, что в течении своей каденции президент Зеленский закончит эту войну".

"Я никогда не называл Петра Порошенко виновным в начале войны на Донбассе. Мы с господином Волкером, господином Тейлором и господином Новиковым (внештатным советником Зеленского. - Gazeta.ua) говорили о возможной причастности Порошенко к коррупционным скандалам, в частности в армии".

"Чтобы избежать недоразумений: эта администрация, независимо от партийной принадлежности, сделает все, что в ее силах, чтобы привлечь к ответственности причастных к вмешательству в выборы в США".

"Считаю большой ошибкой даже разговоры о том, чтобы XXI века отказаться от своих законных территорий, принадлежащих Украине. И это касается и Донбасса, и Крыма. Сегодня, я считаю, надо сделать все для того, чтобы эти территории вернуть".

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"Свободную экономическую зону хотят создать не только на Донбассе, но и в западной области. Это должно сработать на объединение страны и равенство возможностей".

"Если я когда-то узнаю, что кто-то прикрывается моим именем, делает что-то противозаконное, коррупционное от моего имени, поверьте - моя реакция будет более жестокой, чем даже реакция правоохранительных органов".

"Не надо каждый раз подчеркивать красных линий. Они внутри прошиты на подкорке. И у президента, и у меня".

Андрей Богдан был юридическим советником Зеленского во время избирательной президентской кампании. Затем возглавлял его Офис президента. Известен также тем, что был юристом олигарха Игоря Коломойского.

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Дата
11
февраля

Год на посту: что говорил Ермак из кресла председателя ОП

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