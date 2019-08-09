Главный таможенник назвал крупнейших контрабандистов в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
"Вместе должны подвинуть РФ в Черном море" - эксперт о визите Зеленского в Турцию
Просмотров: 522
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Украинцы выбрали сериал вместо высших ценностей
Просмотров: 1224
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Зеленский будет нести полную ответственность за произвол пророссийских сил
Просмотров: 2592
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
НАБУ взялось за разборки между Кличко и Богданом
2 Просмотров: 2007
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
"Обучение на войне": как создается новое поколение снайперов ВСУ
Просмотров: 4275
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Просмотров: 13797
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
России будет разрешено ударить ракетами по Украине
Просмотров: 15498
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 2925
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 3483
Фото
Все фото
8
3
36
15
4
&quot;Встреча стихий&quot;: Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
"Встреча стихий": Савченко в необычном образе вынырнула из Балтийского моря
&quot;Я буду защищать независимость церкви&quot; - Зеленский
"Я буду защищать независимость церкви" - Зеленский
&quot;Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?&quot; - о чем говорят в Трускавце
"Я замечания сделала, а он меня послал. Может, депутат был?" - о чем говорят в Трускавце
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Самые дорогие отели, горы и море: как Луценко шикует во Франции
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил &quot;Лигу смеха&quot; со всей семьей
Впервые показал лицо сына: Зеленский посетил "Лигу смеха" со всей семьей
Видео
Все видео
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Будем перевоспитывать – Арахамия рассказал о пророссийских "слугах народа"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
Арахамия об интригах внутри будущей коалиции: "Будет очень весело"
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
"Слуга народа" готовит криминал для кнопкодавов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Богдан: Мы говорим с обществом без журналистов
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Обманете - к вам придут. Зеленский "выбил" из Иванчука 175 млн грн
Интервью
1/5
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Просмотров: 4025
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Против "Слуги народа" может быть четыре оппозиционные фракции
Просмотров: 3825
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 792
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 7578
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1053
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
08 августа 2019
Просмотров: 270
З другого боку
Коли з якихось причин не можеш повернутися в те місце, яке вважаєш своєю батьківщиною, її десь можна сконструювати заново, з простих першоелементів, ...
пятница, 09 августа 2019 12:01

Главный таможенник назвал крупнейших контрабандистов в Украине

  Комментировать
Главный таможенник назвал крупнейших контрабандистов в Украине
Председатель ДМС называет главной задачей "перевести черный бизнес в белый". Фото: УНІАН

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов озвучил фамилии крупнейших контрабандистов в Украине. Об этом он сказал в интервью Bihus.Info.

На вопрос: "Можете назвать "пятерку" крупнейших контрабандистов в Украине?" главный таможенник ответил:

"Ну, я думаю, что из прессы, по крайней мере, мне эта информация широко известна. Господин Альперин, например. Господин Аминев. Господин Шерман. Господин... Видишь, я еще неопытный таможенник. Господин Фирманюк. Господин... Я слышал много фамилий на Западной Украине, я, честно не вспомню. У меня есть бумажка, я записываю их".

"Это люди, которых, по крайней мере, пресса связывает с таможенными нарушениями. Я не милиционер, я не хочу бросаться обвинениями, я все-таки государственный служащий, я должен об этом отвечать, но в прессе я слышал об этих людях плохое", - добавил Нефедов.

"Моя задача - это постепенно уменьшить поле для нарушений и постепенно перевести "черный" бизнес в "серый", а "серый" - в "белый". В процессе, конечно, моя задача - это максимально задокументировать их, передать их всех по одной подследственности в ГБР, НАБУ или СБУ. Или в Службу финансовых расследований, надеюсь, она к тому времени уже будет создана.

Но моя главная задача, на моей стороне - это уменьшить поле для коррупции. Это создать такую ​​ситуацию, когда люди, которые, например, хотят стать логистическими операторами, я скажу им: "Становитесь логистическими операторами, вы возите только в "белую", пожалуйста, работайте. Если вас правоохранительные органы хотят наказывать за старые грехи - это вопрос к ним", - заявил глава ГТС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Авакову предлагали кресло в новом правительстве - СМИ

Председатель таможенной службы планирует ввести базу растаможенных автомобилей. Для борьбы с коррупцией на таможне Нефедов хочет ввести действенный контроль всех процессов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Главный таможенник назвал крупнейших контрабандистов в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Приняли документ, который изменил жизнь крестьян

Турецких матросов палками выгоняли на бой с казаками

4 украинцев расстреляли после победы в футбольном матче

Самое читаемое
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину
Утопили в дерьме: на Донбассе отомстили боевикам, которые толпой насиловали женщину 2 Просмотров: 53497
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
Как выглядела древняя украинская столица во время Первой мировой - фото
11
 Просмотров: 52647
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима
17-летняя девушка умерла через несколько часов после интима Просмотров: 37928
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил &quot;горячую&quot; фотосессию в Карпатах (18+)
Голые женщины в пикантных позах: фотограф устроил "горячую" фотосессию в Карпатах (18+)
12
 Просмотров: 33922
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому 19 Просмотров: 26659
Политика
"Более 200 дел уже готовы в Антикоррупционный суд" - Сытник и Холодницкий активизировались
"Более 200 дел уже готовы в Антикоррупционный суд" - Сытник и Холодницкий активизировались Просмотров: 54
Разумков рассказал, что будет предшествовать запуску рынка земли
Разумков рассказал, что будет предшествовать запуску рынка земли Просмотров: 99
В ГБР прокомментировали дела с Порошенко
В ГБР прокомментировали дела с Порошенко Просмотров: 2161
Авакову предлагали кресло в новом правительстве - СМИ
Авакову предлагали кресло в новом правительстве - СМИ Просмотров: 1638
В КГГА прокомментировали "обыски"
В КГГА прокомментировали "обыски" Просмотров: 738
Больше всего комментируют
19
Отец морпеха эмоционально обратился к Зеленскому
15
В 5 лет Украина изменится кардинально - Зеленский
5
"Роттердамом+" обманули потребителей на более чем 18 млрд грн: НАБУ трясет топ-чиновников
3
Российские войска перешли границу Грузии
2
Почему каждый восьмой абитуриент отказался от бюджета
Голосов: 8912
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua