Главный таможенник назвал крупнейших контрабандистов в Украине

Председатель ДМС называет главной задачей "перевести черный бизнес в белый". Фото: УНІАН

Председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов озвучил фамилии крупнейших контрабандистов в Украине. Об этом он сказал в интервью Bihus.Info.

На вопрос: "Можете назвать "пятерку" крупнейших контрабандистов в Украине?" главный таможенник ответил:

"Ну, я думаю, что из прессы, по крайней мере, мне эта информация широко известна. Господин Альперин, например. Господин Аминев. Господин Шерман. Господин... Видишь, я еще неопытный таможенник. Господин Фирманюк. Господин... Я слышал много фамилий на Западной Украине, я, честно не вспомню. У меня есть бумажка, я записываю их".

"Это люди, которых, по крайней мере, пресса связывает с таможенными нарушениями. Я не милиционер, я не хочу бросаться обвинениями, я все-таки государственный служащий, я должен об этом отвечать, но в прессе я слышал об этих людях плохое", - добавил Нефедов.

"Моя задача - это постепенно уменьшить поле для нарушений и постепенно перевести "черный" бизнес в "серый", а "серый" - в "белый". В процессе, конечно, моя задача - это максимально задокументировать их, передать их всех по одной подследственности в ГБР, НАБУ или СБУ. Или в Службу финансовых расследований, надеюсь, она к тому времени уже будет создана.

Но моя главная задача, на моей стороне - это уменьшить поле для коррупции. Это создать такую ​​ситуацию, когда люди, которые, например, хотят стать логистическими операторами, я скажу им: "Становитесь логистическими операторами, вы возите только в "белую", пожалуйста, работайте. Если вас правоохранительные органы хотят наказывать за старые грехи - это вопрос к ним", - заявил глава ГТС.

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Председатель таможенной службы планирует ввести базу растаможенных автомобилей. Для борьбы с коррупцией на таможне Нефедов хочет ввести действенный контроль всех процессов.