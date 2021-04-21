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среда, 21 апреля 2021 17:56

Глава правительства Молдовы прокомментировал дело об исчезновении экс-судьи Чауса

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Глава правительства Молдовы прокомментировал дело об исчезновении экс-судьи Чауса
3 апреля адвокат Чауса заявил, что группа неизвестных вооруженных мужчин похитила его в центре Кишинева. Фото: УНИАН

Глава правительства Молдовы Аурелиу Чокой прокомментировал дело об исчезновении украинского экс-судьи Николая Чауса. В интервью на канале PRIME он заявил, что власти намерены осмотреть автомобиль посольства Украины, в котором Чауса предположительно вывезли из страны.

"МИДЕИ направило в Киев официальную ноту с просьбой разрешить осмотреть транспортное средство, на котором Чауса предположительно вывезли с территории Молдовы и поискать улики, которые могли бы это подтвердить", - сказал Чокой.

Ранее МВД объявило о том, что обнаружило три автомобиля, на которых передвигались вероятные похитители, а также установило маршрут их передвижения. Одного человека задержали — подробности о нём не сообщаются. Позднее появились сообщения о том, что Чауса вывезли через молдо-украинскую границу на автомобиле посольства Украины, а за рулём находился военный атташе дипмиссии.

Информацию о том, что МИДЕИ потребовало от посла Украины лишить атташе неприкосновенности, само ведомство не подтвердило и не опровергло. Чокой однако сообщил, что к некоему сотруднику посольства есть вопросы.

"Но есть ли подозреваемый, которым называют сотрудника посольства Украины в Молдове? - До тех пор, пока это не доказано... - Я сказал "подозреваемый". Презумпция невиновности. - Подозреваемый есть, и это подозрение должно быть доказано. Мы сделали запрос на то, чтобы с этим сотрудником посольства поговорили представители Генпрокуратуры. Чтобы он дал разъяснения".

По словам Чокоя, украинская сторона оказывает содействие молдавским властям: "Давайте вместе посмотрим, что же произошло. У меня такое впечатление, что у Киева тоже есть вопросы относительно того, что же это было".

Дозвониться до представителей Посольства Украины, чтобы узнать, получали ли они запрос МИДЕИ, не удалось. В свою очередь, пресс-секретарь Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам Эмиль Гайтур пообещал раскрыть подробности расследования по делу Чауса позднее.

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