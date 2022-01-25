Глава МИД Великобритании посетит Украину: известно, когда

Глава МИД Британии Лиз Трасс на следующей неделе посетит Украину. Фото: facebook.com/ElizabethTrussSWNorfolk

Министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс заявила, что посетит Украину.

Визит запланирован на следующей неделе, пишет Reuters со ссылкой на слова Трасса в парламенте.

"Я приеду в Украину на следующей неделе", - сказала британский министр.

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Трасс подчеркнула, что любое вторжение России в Украину станет для Москвы серьезной стратегической ошибкой и дорого обойдется ее экономике.

"Дальнейшее военное вторжение России в Украину было бы огромной стратегической ошибкой и повлекло бы за собой серьезный ущерб российской экономике, включая скоординированные санкции" – сказала Трасс.

В то же время добавила, что британские войска вряд ли будут развернуты для выполнения боевых задач в Украине.

В феврале Лиз Трасс приедет в Москву. С просьбой о переговорах обратилась британская сторона. В ходе поездки Трасс проведет переговоры с главой Министерства иностранных дел России Сергеем Лавровым. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит "молниеносное нападение на Киев". 24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.