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четверг, 22 апреля 2021 23:03

Гладковский-старший заявил об иске в суд на НАБУ

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Гладковский-старший заявил об иске в суд на НАБУ
Олег Гладковский после объявления в розыск сына подал иск на НАБУ. Фото: uatv.ua

Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский после объявления его сына Игоря в розыск заявил об иске в суд на действия НАБУ.

Гладковський считает, что "обществу скармливают вымышленные факты в угоду политической целесообразности". Об этом сообщает Радио Свобода.

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"Двухлетний преследования семьи Гладковских, которое имело место в различных формах процессуального террора должно получить правовую оценку - такой была реакция Гладковского на события последних суток. По его мнению, правовой оценки потребует также публикация "ложных" данных со стороны НАБУ", - говорится в сообщении.

Национальное антикоррупционное бюро объявило в розыск Игоря Гладковского - сына бывшего первого заместителя секретаря СНБО при президенте Петра Порошенко Олега Гладковского. Сын ексчиновника является фигурантом дела о коррупции в государственном концерне Укроборонпром.

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