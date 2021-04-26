Гладковский-младший прилетел в Украину - СМИ

Его на 5-7 минут задержали пограничники, а затем отпустили. Фото: @nabu.gov.ua

Сын бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь, которого НАБУ подозревает в коррупционной схеме в оборонной отрасли, прибыл в Украину.

Гладковский прилетел рейсом из Франкфурта. На посту в аэропорту "Борисполь" его на 5-7 минут задержали пограничники, а затем отпустили, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на собственные источники. Отец прилетел вместе с ним.

По данным следствия, Гладковский в 2015-2017 годах реализовал схему по поставке контрабандных товаров предприятиям Укроборонпрома. Ему якобы перечисляли 50% от общей суммы незаконно полученной прибыли. Подозреваемый трижды не явился на допрос в НАБУ.

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22 апреля НАБУ сообщило, что объявило в розыск Игоря Гладковского. В ответ Олег Гладковський, который сейчас возглавляет корпорацию "Богдан", заявил, что подаст на НАБУ в суд.