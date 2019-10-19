Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор

 
Ексклюзивы
1/5
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 29178
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 819
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1674
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 2664
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2187
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
Просмотров: 2637
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
"Сегодня русский язык, а завтра российские танки": что происходило на марше УПА
Просмотров: 3087
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
"Размели как горячие пирожки" - в Черкассах прошел 3-й книжный фестиваль
Просмотров: 1548
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
"Не готовьте шубу и оливье" - Клопотенко советует, как избавиться от советского мышления
Просмотров: 4770
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
Украинский журналист рассказал, что произошло с убийцами Стуса
1 Просмотров: 2817
Фото
Все фото
5
4
5
3
15
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
&quot;Слуга народа&quot; носит сумку за 170 тыс. грн
"Слуга народа" носит сумку за 170 тыс. грн
&quot;СБУ, нравится?&quot;: кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
"СБУ, нравится?": кремлевский пропагандист разгуливает по Крещатику и козыряет в компании нардепа
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Полиция не захотела заводить дело на Мендель. Журналисты обратились в суд
Богдана показали на футболе
Богдана показали на футболе
Видео
Все видео
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
В Раде сегодня впервые допросят министров (онлайн)
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Друг Путина добывает в Украине уникальное сырье для российской оборонки
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Запрет на рекламу азартных игр должен быть в законе - эксперт
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Рада определяет гонорары для обличителей коррупции – онлайн
Правительство едет на переговоры с МВФ
Правительство едет на переговоры с МВФ
Интервью
1/5
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 4302
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7155
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1674
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 999
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
"Первая версия вышла отвратительная" - армянская авторка представила мировой бестселер
Просмотров: 882
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 октября 2019
1 Просмотров: 360
Майдан як попередження
Уся ця історія з "формулою Штайнмаєра" свідчить про те, яким чутливим продовжує бути українське суспільство. Наскільки оголені його нерви, гострий ...
суббота, 19 октября 2019 22:08

Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор

  Комментировать
Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор
Рябошапка рассказал о деле Гладковского. Фото: Укринформ

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что в случае внесения залога в 10 млн грн бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский не сможет скрываться от следствия.

"Таким образом, даже в случае внесения залога, органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органом досудебного расследования и исключено его сокрытие от органов уголовного преследования", - заявил Рябошапка в видеообращении в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Гладковскому. Экс-первому замсекретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Генпрокуратура взялась за проблемные банки в Украине

19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
октября

Пилот раздал премию беднякам Парижа

Звезду из "Богатые тоже плачут" Веронику Кастро считают лесбиянкой

Самое читаемое
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
Обнаженная грудь, грим и пуанты: показали будни королевских балерин
24
 1 Просмотров: 189301
Известную модель нашли зацементированной в пустыне
Известную модель нашли зацементированной в пустыне Просмотров: 44686
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
16
 1 Просмотров: 29160
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
Авто заметили не сразу: 20-летние водитель и пассажир погибли страшной смертью
3
 Просмотров: 27594
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые &quot;горячие&quot; фото
Модель Playboy хочет стать президентом Хорватии: самые "горячие" фото
8
 Просмотров: 22194
Политика
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации
"Слуга народа" Бужанский хочет отменить закон о люстрации 1 Просмотров: 576
Сыроид стала главой партии '' Самопомощь ''
Сыроид стала главой партии '' Самопомощь '' 1 Просмотров: 270
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
5
 17 Просмотров: 1512
Адвокат Трампа добивался американской визы для экс-прокурора Шокина
Адвокат Трампа добивался американской визы для экс-прокурора Шокина Просмотров: 360
Правительство призывают выбрать языкового защитника
Правительство призывают выбрать языкового защитника Просмотров: 243
Больше всего комментируют
17
Богдан и Кучма согласовали формулу Штайнмайера еще в июле - СМИ
4
Сколько украинцев поддерживает переход школ на украинский язык
4
Россияне применили тяжелую артиллерию против ВСУ
2
Чуда не произошло – Повалий отменила концерт в Киеве
2
Гладковскому объявили о подозрении
Голосов: 12888
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua