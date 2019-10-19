Гладковский не сможет уйти от следствия даже после внесения залога - генпрокурор

Рябошапка рассказал о деле Гладковского. Фото: Укринформ

Генпрокурор Руслан Рябошапка уверен, что в случае внесения залога в 10 млн грн бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский не сможет скрываться от следствия.

"Таким образом, даже в случае внесения залога, органами досудебного расследования будет полностью обеспечена возможность сотрудничества подозреваемого с органом досудебного расследования и исключено его сокрытие от органов уголовного преследования", - заявил Рябошапка в видеообращении в Facebook.

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении Гладковскому. Экс-первому замсекретаря СНБО сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 364 ("Злоупотребление властью или служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

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19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал Олега Гладковского на 2 месяца с правом залога в 10 миллионов гривен.