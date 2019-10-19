Гладковскому избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому в виде ареста на два месяца с возможностью внесения залога в размере 10,6 млн грн.

В то же время прокуроры САП просили взять Гладковского под стражу на 2 месяца с правом залога в размере 100 млн грн. Об этом сообщает Hromadske.

При этом адвокаты отмечали незаконность задержания их подзащитного и необоснованность рисков. Защитники подчеркнули, что Гладковский в течении трех лет 265 раз выезжал за границу и возвращался. По их мнению, это свидетельствует об отсутствии его намерений уклонения от следствия. Защита просила отпустить Гладковского под личное обязательство или на поруки. На заседании присутствовали депутаты Максим Саврасов и Ростислав Павленко, кандидат в депутаты Андрей Серебрянский и бывший нардеп Олег Зимин, которые были готовы взять подозреваемого на поруки.

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Гладковский в свою очередь заявил, что продолжает голодовку в знак протеста против обвинений. Он утверждает, что не собирался бежать из страны и имел обратные билеты.

Бывший заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны и нынешний президент корпорации "Богдан" Олег Гладковський 17 октября пытался выехать из Украины. Его не выпустили и позже задержали. Следователи установили, что Гладковский воспользовался служебным положением с помощью собственной компании ПАО "Автомобильная компания" Богдан Моторс". Он добавил грузовики своей компании и дочернего предприятия в государственный оборонный заказа и приобрел их средствами государственного бюджета по завышенным ценам. Это принесло убытки в размере 10, 62 млн грн.