Гладковський не дописал в декларацию кругленькую сумму и имущество

Общая сумма установленных ложных сведений - почти 1,3 млн грн. ФОТО: УНИАН

Экс-первый заместитель секретаря СБНО Олег Гладковский, которого уволили после расследования о разворовывании в оборонке, не вписал в декларацию за 2015 год некоторые сведения.

Об этом сообщило Национальное агентство по предупреждению коррупции.

Гладковський не указал в исправленной декларации стоимость корпоративных прав в кипрской компании RI-SYSTEM LIMITED, права сына в ООО "Киивбиоенерго" и наличие у сына автомобиля. Общая сумма установленных ложных сведений - почти 1,3 млн грн.

Также НАЗК нашло ложную информацию в декларации нардепа от "Самопомочи" Ивана Мирошниченко. В декларации за 2017 он не указал гидроцикл, доход жены в форме дивидендов от ООО "Поле-Грейн" и страховые выплаты. В общем сведения, указанные народным депутатом в декларации, отличаются от достоверных на сумму более 5 млн грн.

Обоснованные выводы относительно признаков уголовного преступления НАЗК направило в НАБУ.

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4 марта пятый президент Петр Порошенко уволил Олега Гладковского с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны. Тот якобы получал откат от поставок комплектующих для самолетов по завышенным ценам. Об этом сообщили журналисты программы "Наши деньги с Денисом Бигусом" в расследовании о хищении в оборонке.