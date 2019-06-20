Гибель Тымчука: нардепы обратились к президенту

Группа народных депутатов из фракций "Народний Фронт", "Блок Петра Порошенка" и "Самопоміч" подписали обращение к президенту Владимиру Зеленскому с предложением наградить погибшего коллегу Дмитрия Тымчука орденом "Свободы".

Об этом сообщил нардеп Антон Геращенко в Facebook.

"Дмитрий Тымчук при жизни был очень скромным человеком, никогда не гнался за общественным признанием или наградами. Он очень любил Украину и сделал много для того, чтобы слова правды о том, что происходит в оккупированном Крыму и на Донбассе, слышали и в Украине и во всем мире", - заявил Геращенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский выразил соболезнования по поводу смерти Тымчука

19 июня в возрасте 46 лет погиб народный депутат от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук. По предварительной информации, депутат случайно выстрелил себе в голову во время чистки пистолета. Следователи рассматривают 3 версии гибели политика, среди которых - убийство.